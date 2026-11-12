Ο Δημήτρης Κοροπούλης επιστρέφει στον Πανιώνιο και αναλαμβάνει τα «ηνία» της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Χουάν Φεράντο. Ο 47χρονος προπονητής έχει εργαστεί για χρόνια στους «κυανέρυθρους», κυρίως στα τμήματα υποδομής, ενώ είχε διατελέσει τεχνικός της ομάδας όταν αυτή αγωνιζόταν στη Γ΄ Εθνική.

Το 2022 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, αρχικά ως βοηθός προπονητή στη β΄ ομάδα και έπειτα ως πρώτος προπονητής της Κ19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού», από το οποίο αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Μετά από δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League 2, ο Πανιώνιος έχει συγκεντρώσει 17 βαθμούς και ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τη Νίκη Βόλου. Ο Φεράντο απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία μετά την ήττα 2-0 της περασμένης Κυριακής (8/11), από την Athens Kallithea και οι «κυανέρυθροι» στράφηκαν στον Γιάννη Πετράκη, με τον οποίο όμως δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία.