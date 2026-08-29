Για αναβάθμιση του πρωταθλήματος της Super League 2 κάνει λόγο με ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την παρουσία του στην χθεσινή κλήρωση της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βρούτσης μίλησε για σημαντικές αλλαγές, όπως η διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε ενιαίο όμιλο 16 ομάδων, η ενίσχυση της παρουσίας νέων ποδοσφαιριστών, η εξασφάλιση τηλεοπτικής κάλυψης και χορηγικής στήριξης, καθώς και η αύξηση των εγγυημένων εσόδων των ΠΑΕ, κάνοντας λόγο και για σημαντική πρόοδο σε ζητήματα ακεραιότητας και αντιμετώπισης της βίας.

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