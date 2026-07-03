Στήσαμε πάλι το σόου. Μακέτες, βίντεο, η πρέσβης των ΗΠΑ στην πρώτη σειρά, δήμαρχος, μητροπολίτης, όλα τα σόγια. Ο Βαγγέλης βγήκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μας σέρβιρε το «θέατρο των ονείρων». Με 53.000 θέσεις, 250 εκατομμύρια ευρώ, διώροφο, με στόχο να παίζει ο Ολυμπιακός εκεί από το 2029. Ωραία ακούγονται όλα. Το θέμα είναι ότι πίσω από τη μακέτα υπάρχει ένα νομικό κουβάρι 20 και βάλε χρόνων, το οποίο κανείς δεν ξετύλιξε στην παρουσίαση. Και που δεν λύνεται με βίντεο και φωτομακέτες.

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