Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπόρεσε να βρει λύση προκειμένου την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός και η Νότιγχαμ Φόρεστ να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στο Champions League, χωρίς να υποστούν κυρώσεις από την UEFA παρότι αμφότεροι οι σύλλογοι ανήκουν στον ίδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph» ο έμπειρος παράγοντας χρησιμοποίησε τη μέθοδο του blind trust.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Έλληνας εφοπλιστής έχει απεμπλακεί από τις μετοχές του αγγλικού συλλόγου και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα εάν οι Πειραιώτες και η Φόρεστ αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ποδοσφαίρου στην Ευρώπη.

