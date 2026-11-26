Κάποια παιχνίδια ξεπερνούν τα όρια ενός απλού αγώνα. Γίνονται ευκαιρίες για μεγάλες νίκες, δυνατές συγκινήσεις και υπερβάσεις. Μια τέτοια βραδιά φιλοδοξεί να ζήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται απόψε την Μίλαν (19:45, ΑΝΤ1, Magenta Sport 3 ) στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων και τεράστιας σημασίας για την πορεία του στην διοργάνωση.

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