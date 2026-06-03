Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίστηκε με την Αλ Καλίτζ, ο Κώστας Φορτούνης έγινε και πάλι κάτοικος Πειραιά.
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Μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίστηκε με την Αλ Καλίτζ, ο Κώστας Φορτούνης έγινε και πάλι κάτοικος Πειραιά.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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