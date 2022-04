Εμενίκε: Στο νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Ο πόνος πολύς, δεν αντέχω...»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Εθνικής Νιγηρίας, Εμάνουελ Εμενίκε, ανάρτησε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media από το νοσοκομείο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε και κατέβηκε λίγη ώρα αργότερα, ο 34χρονος Εμενίκε εμφανιζόταν σε κρεβάτι νοσοκομείου και δίπλα του βρίσκονταν μια νοσοκόμα, ενώ είχε ορό στο χέρι του.

Ο Νιγηριανός φορ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο δεν αποκάλυψε τι είναι αυτό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

«Ο Θεός είναι καλός, ο πόνος είναι πολύς για μένα και η καρδιά μου δεν μπορεί να τον αντέξει άλλο», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

