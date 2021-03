Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μπουχαλάκη για το απίστευτο γκολ του κόντρα στον Άρη!

O Aνδρέας Μπουχαλάκης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με τον Άρη, καθώς με πανέξυπνο τρόπο εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Κουέστα και ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας τους Πειραιώτες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Κρητικός μέσος στο πρώτο του μήνυμα του στα social media, μετά το χθεσινό ματς με τους Θεσσαλονικείς, έγραψε: «Κρυφτό. Τα παιχνίδια μυαλού πάντα κερδίζουν. Ημιτελικά Κυπέλλου, ερχόμαστε».

Hide and seek. Mind games always win 👀 🧠 semi-finals here we come 🔴⚪ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #AB5 pic.twitter.com/ZKqdJhJMs4