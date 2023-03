Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Τράβις Μουτιάμπα, σύμφωνα με δημοσίευμα!

Την περίπτωση του Τράβις Μουτιάμπα φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουγκάντα, οι «ερυθρόλευκοι» τσεκάρουν τον 17χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο στη χώρα του.



Ο Μουτιάμπα έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, ενώ τον περασμένο Γενάρη ήταν κοντά στη μετακίνησή του στη Σέλτικ όμως δεν μπορούσε να βγάλει τη βίζα του και η μεταγραφή του χάλασε.



Παράλληλα, υπάρχουν και ισπανικοί σύλλογοι σύμφωνα με το δημοσίευμα της «sk13sports.co.ug» που ενδιαφέρονται για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό της SCV Kampala.



Ο Μουτιάμπα είναι 4 φορές διεθνής με την εθνική ανδρών της Ουγκάντας, παρά το νεαρό της ηλικίας του, κάνοντας το ντεμπούτο του στα 16 του χρόνια!

