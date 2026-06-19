Δύο ημέρες προθεσμία ζήτησε ο Ντε Φράι από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να απαντήσει στην πρόταση που του έχουν κάνει οι «πράσινοι».

Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb, «όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι θα ήταν μάλλον διατεθειμένος να πει το ναι».

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει προσφέρει στον 34χρονο Ολλανδό, που μένει ελεύθερος από την Ίντερ, συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2028 με ετήσιες αποδοχές 1,75 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη σεζόν ο Ντε Φράι αγωνίστηκε 1166 λεπτά σε 17 αγώνες της Serie A, Champions league, Κύπελλο Ιταλίας και Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας.