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Οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού ΑΟ στον Βοτανικό, στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, έχουν περάσει πλέον από την προετοιμασία στην ουσιαστική κατασκευή.
Μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών, έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού.
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