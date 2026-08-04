Ο Πέδρο Τσιριβέγια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, για τον Γ’ προκριματικό του Conference League, στο ΟΑΚΑ (5/8, 21:30, ΣΚΑϊ).

Ο Ισπανός μέσος μίλησε για την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι «πράσινοι» στα προκριματικά και τόνισε ότι οι «πράσινοι» πρέπει στο πρώτο ματς να κάνουν την διαφορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Τσιριβέγια:

-Για τα περσινά και τα φετινά προκριματικά και ποιο είναι το μεγαλύτερο ατού που ακόμα δεν έχει δείξει ο Παναθηναϊκός:

«Η εμπειρία βοηθάει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Απέναντι στη Πάκσι, ιδίως στα τελευταία 30 λεπτά ήμασταν ψύχραιμοι όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερο χαρακτήρα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, κάτι που δεν κάναμε πέρσι. Με την εμπειρία και την ηρεμία μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

-Για το αν είναι διαφορετικό να παίζεις το πρώτο ματς εντός ή εκτός:

«Δεν νομίζω. Πρέπει να παίξουμε όπως ξέρουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα και πάμε στον αγώνα για να κάνουμε την διαφορά αύριο. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τον επαναληπτικό».