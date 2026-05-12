Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Τσιμεντερίδη στο γήπεδο Αγρινίου, βρήκε τους ποδοσφαιριστές Παναιτωλικό και ΑΕΛ με ανάμεικτα συναισθήματα.

Οι μεν πρώτοι είχαν πάει στους οπαδούς τους και πανηγύριζαν το γκολ που είχαν πετύχει με τον Γκαρσία στις καθυστερήσεις. Οι δεύτεροι, περίλυποι οι μισοί… Πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο σα να μη μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί… Και κάποιοι άλλοι έδινα εξηγήσεις στους περίπου 100 φίλους τους, που είχαν ακολουθήσει την ομάδα στο Αγρίνιο.

