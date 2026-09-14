Μετά τη νίκη επί του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας, παίκτες και τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στην δουλειά και βρέθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο στην Νέα Μεσημβρία, για να ξεκινήσουν την προετοιμασία εν όψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Τετάρτη 16/9, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Σιμόν Μπάνζα, μετά το κυριακάτικο ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποίησε και την πρώτη προπόνησή του με τους νέους συμπαίκτες του. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιό Μεϊτέ, Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Σαρρής και Φεντόρ Τσάλοφ ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Τομ Λουσέ και Παντελής Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους στο γήπεδο.

Την Τρίτη (15/9), οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 9:30 και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο επιστρέφει στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του.