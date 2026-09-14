Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιβηρική, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 33χρονου Ισπανού φορ της Θέλτα Μπόρχα Ιγκλέσιας, που αποτελεί επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να σκανάρει την αγορά για να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που θα ανεβάσει επίπεδο την επιθετική γραμμή της ομάδας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που έθεσε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους ερυθρόλευκους να έχουν σημειωμένο στα μπλοκάκια τους το όνομα του διεθνούς Ισπανού επιθετικού Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Θέλτα.

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