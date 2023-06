Ο ΠΑΟΚ στηρίζει τους πληγέντες από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία

Με ανάρτησή της στα Social Media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε για μία ακόμη φορά τη στήριξή της στους πληγέντες από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία που είχαν σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Φλεβάρη.

Σε συνεργασία με την ECA (Oμοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που διοργανώνουν δημοπρασία με «εκθέματα» υπογεγραμμένες φανέλες, ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στην όλη καμπάνια με μία εμφάνιση του Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση:

«175 ευρωπαϊκοί σύλλογοι. 1 σημαντικός σκοπός. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στην δημοπρασία της ECA και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με την Matchwornshirt, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στους πληγέντες των σεισμών σε Τουρκία και Συρία. #WeAreECA #WithRefugees. UNHCR, the UN Refugee Agency #ECA».

175 European Clubs



1 Important Cause



We are proud to be supporting @ECAEurope & UNCHR with this signed shirts auction with proceeds going to earthquake victims in Türkiye & Syria.

Place a bid here 👉 https://t.co/P5Qwz3MU6v #WeAreECA #WithRefugees @Refugees @MatchWornShirt pic.twitter.com/ediL8WjPJM