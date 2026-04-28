Στην έξοδο από την ΕΠΟ βρίσκεται ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναζητά δίοδο διαφυγής και αναζητά τον επόμενο σταθμό της σταδιοδρομίας του, παράλληλα με τα νομικά που έχει σπουδάσει και αποτελεί μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης διανύει τους τελευταίους μήνες του στην ΕΠΟ, καθώς παρότι είναι κυρίαρχος έχοντας τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των Ενώσεων, βλέπει το έργο του να αποδομείται. Παράλληλα όμως κάθεται σε μια ηλεκτρική καρέκλα που χρειάζεται λεπτή διαχείριση, μετά την καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό του πατέρα του Βασίλη την περίοδο που αυτός ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ, για το σκάνδαλο της κάρτας υγείας.

