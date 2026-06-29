Ο Βόλος ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο (19:00), όπου θα γίνει και ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ το παρών θα δώσουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Τις πρώτες ημέρες οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες προπονήσεις στον Βόλο.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πορταριά όπου μέχρι τις 20 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Την ημέρα της επιστροφής της ομάδας από την Πορταριά (20/7), ο Βόλος θα δώσει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με αντίπαλο τον Σαρακηνό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Τρεις ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου, η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και συγκεκριμένα για την πόλη Μπούκελο, εκεί όπου μέχρι τις 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο διάστημα αυτό, η ομάδα του Βόλου θα πραγματοποιήσει τρία φιλικά, τα οποία και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.