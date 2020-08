Fast & Furious: Τα 10 καλύτερα αυτοκίνητα

H κινηματογραφική σειρά Fast & Furious έχει περάσει σε θρυλικά επίπεδα. Μόνη της η πρώτη ταινία, το 2001, κατάφερε να δημιουργήσει νέο κίνημα για τους φίλους των αυτοκινήτων (και των βελτιώσεών τους), αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας, με τα γρήγορα κυνηγητά και τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης.



Το αστείρευτο franchise έχει δημιουργήσει πολλαπλά entries με ταινίες, spin-offs, animated σειρά και πολλαπλά βιντεοπαιχνίδια. Σήμερα κυκλοφορεί το νεότερο από αυτά, το Fast & Furious Crossroads για PS4, Xbox One και PC. Στο παιχνίδι θα δούμε τους Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) και Roman (Tyrese Gibson) μαζί με νέους χαρακτήρες, που θα γνωρίσουμε. Σκηνές δράσης εκτυλίσσονται σε διάφορες εξωτικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Αθήνα (!), με τους ήρωές μας να προσπαθούν να κατατροπώσουν ένα καρτέλ. Συναρπαστικές μάχες στους δρόμους εναλλάσσονται με μοναδικές ατάκες από τους πρωταγωνιστές σε ένα παιχνίδι, που έρχεται από τους δημιουργούς της σειράς Project CARS (Slightly Mad Studios) και την Bandai Namco.



Εκτός από τους διάσημους αστέρες που θα συναντήσουμε ξανά, οι φίλοι της σειράς θα αναγνωρίσουν και τα θρυλικά αυτοκίνητα που γνωρίσαμε στις ταινίες. Από το Skyline του Brian, μέχρι το Dodge Charger του Dom, τα αυτοκίνητα αυτά έχουν στιγματίσει τις κινηματογραφικές σκηνές των ταινιών και κάποια αναμένεται να τα δούμε και στο Fast & Furious Crossroads.



Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα 10 πιο καυτά αυτοκίνητα που έχουμε δει ως τώρα στη σειρά Fast & Furious:



10) 1966 Corvette Sport Sting Ray







Στο Fate of the Furious έχουμε μια κατακόκκινη Corvette Sting Ray Coupe του 1966, που οδηγά η Letty στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όμως αυτή που κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ασημένια Sport Sting Ray που κλέβουν ο Dom και ο Brian από ένα τρένο στο Fast Five, μόνο και μόνο για να τη ρίξουν σε γκρεμό λίγο αργότερα.



9) 1997 Mazda RX-7 Veilside







Ένας από τους πιο cool χαρακτήρες ανάμεσα στους cool χαρακτήρες της σειράς είναι αδιαμφισβήτητα ο Han. Ο ίδιος drift-άρει με ένα μαύρο-πορτοκαλί Mazda RX-7 Veilside σχηματίζοντας "ντόνατ" στο Tokyo Drift για... να πάρει το νούμερο μιας κοπέλας. Το αμάξι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά της σειράς με το custom σχέδιο της Veilside να τραβά τα βλέμματα.



8) 2002 Mitsubishi Lancer Evolution VII









Ένα από τα αυτοκίνητα με μπόλικο screentime ειναι το Lancer EVO VII στο 2 Fast 2 Furious. Τα αστραφτερά του χρώματα το έχουν κάνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ολόκληρης της σειράς.



7) 1967 Ford Mustang Fastback





Πρόκειται για το αυτοκίνητο που άνηκε στον πατέρα του Lucas Black, το οποίο αποφάσισε να επιδιορθώσει και να νικήσει με αυτό τον Drift King, Takashi, στο τέλος του Tokyo Drift, κατά την κατάβαση ενός βουνού.



6) 2001 Honda S2000





Το πανέμορφο ροζ S2000 της Suki χαρακτήρισε το 2 Fast 2 Furious και παρόλο που δεν το είδαμε για πολλή ώρα στην ταινία, ήταν δύσκολο να το ξεχάσουμε.



5) 2003 Acura NSX





Το NSX είναι ένα αυτοκίνητο που έχουμε δει αρκετά στη σειρά, αλλά περισσότερο στα Fast & Furious και Fast Five. Είναι το αυτοκίνητο που οδηγά η Mia και είναι απόλυτα χαρακτηριστικό. Δεν χρειάζεται κάτι εξεζητημένο σε χρώμα για να ξεχωρίσει. Τα καταφέρνει και έτσι.



4) 1995 Mitsubishi Eclipse





Το πρώτο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο Brian σε παράνομους αγώνες στην πρώτη ταινία είναι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της σειράς. Έχουν γίνει μπόλικες μετατροπές σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε, όπως το RoboCar Armor Eclise body kit και οι 18άρες ζάντες, ανάμεσα σε άλλα.



3) 1970 Dodge Charger







Μακράν ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της σειράς είναι το πρώτο με το οποίο βλέπουμε τον Dominic Toretto στην πρώτη ταινία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα από όλες τις ταινίες.



2) 1994 Toyota Supra Mk IV





To κορυφαίο αυτοκίνητο της πρώτης ταινίας είναι η Supra που έβγαλε ο Brian από τη μάντρα και έφερε στο γκαράζ του Toretto. Με αυτό το αυτοκίνητο ο Brian και ο Dom καταφέρνουν να κερδίσουν μια Ferrari F355 Spider.



1) Nissan Skyline GT-R R34





Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πιο... "Fast & Furious" αυτοκίνητο είναι το Skyline του Brian, που εμφανίστηκε στο 2 Fast 2 Furious. 10 ολόκληρα λεπτά κατάφερε να πάρει χρόνο επί της οθόνης προτού καταστραφεί. Είναι το αυτοκίνητο που ταυτίστηκε με τον Brian και τον Paul Walker.