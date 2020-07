To Fast & Furious πάει Αθήνα!

Δεν είναι τυχαία η επιτυχία της κινηματογραφικής σειράς Fast & Furious: γρήγορα αυτοκίνητα, ξέφρενη δράση, εθιστική μουσική και πρωτοκλασάτα αστέρια του Hollywood για πρωταγωνιστές. Από τότε που ξεκίνησε το franchise, περίπου 20 χρόνια πριν, έχει καταφέρει να χτίσει ένα πολύ δυνατό fanbase, ενώ παράλληλα έχει κατακτήσει το box office, με κάθε ταινία να αποτελεί σημαντική επιτυχία. Τα συνολικά έσοδα των ταινιών έχουν φτάσει πλέον τα 5,8 δισ. δολάρια!







Η σειρά έχει επεκταθεί πλέον με τη spin-off ταινία του 2019, Hobbs & Shaw, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Dwayne "The Rock" Johnson και o Jason Statham, την animated σειρά της DreamWorks Animation, Fast & Furious Spy Racers αλλά και 2 ταινίες μικρού μήκους. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτήν τη σειρά δράσης και τα video games.



Ως τώρα έχουμε δει mobile εκδόσεις του The Fast and the Furious, αλλά και του sequel, 2 Fast 2 Furious, όπως επίσης και παιχνίδια που βασίστηκαν στο Tokyo Drift για PlayStation 2 και PSP. Τα παιχνίδια στα κινητά συνεχίστηκαν και φτάσαμε σχεδόν με κάθε ταινία να έχουμε και από ένα νέο installment, ενώ είδαμε τη σειρά και στην προηγούμενη γενιά κονσολών. Εντύπωση έκανε η συνεργασία με τη σειρά Forza της Microsoft, που δημιούργησε το Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious, ένα δωρεάν παιχνίδι, για την προώθηση της ταινίας Furious 7. Ήρθε η ώρα όμως για έναν ολοκαίνουργιο τίτλο βασισμένο στη σειρά και αυτός είναι το Fast & Furious Crossroads.







H Slightly Mad Studios, εταιρεία ανάπτυξης των Need for Speed Shift και της πασίγνωστης racing σειράς, Project CARS, βρίσκεται στο τιμόνι της ανάπτυξης ενός τίτλου που συνδυάζει racing και δράση σε ένα μοναδικό πακέτο με το Fast & Furious Crossroads. Το παιχνίδι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που λάτρεψαν οι fans των ταινιών, με δυνατά κυνηγητά, αγώνες, ληστείες με τα αυτοκίνητα και επικίνδυνα stunts.







Το παιχνίδι θα προσφέρει μια πρωτότυπη ιστορία με τους αγαπημένους ήρωες Dom, Letty και Roman να επιστρέφουν πλάι σε νέους χαρακτήρες. Ο Vin Diesel, η Michelle Rodriguez και ο Tyrese Gibson ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες δανείζοντας τις φωνές και την εμφάνισή τους, με το παιχνίδι να λαμβάνει χώρα σε διάφορες εξωτικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Μερικές από τις πόλεις που θα δούμε είναι η Νέα Ορλεάνη, η Βαρκελώνη, το Μαρόκο και... η Αθήνα!



Ναι, ο Dom, η Letty, ο Roman και τα υπόλοιπα μέλη του crew ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την απειλή ενός καρτέλ, που έχει σκοπό να καταστρέψει τις ΗΠΑ. H ηλιόλουστη Αθήνα φαίνεται να κρύβει μυστικά, τα οποία μπορεί να αποβούν θανάσιμα. Στο παιχνίδι θα έχετε τη δυνατότητα να τρέξετε μαζί με το υπόλοιπο crew στην καρδιά της Ελλάδας, με αρχαία μνημεία να βρίσκονται στο φόντο των κυνηγητών.



To Crossroads σάς δίνει τη δυνατότητα να παίξετε και με τους φίλους σας σε online multiplayer, με τους ήρωες, τους κακούς, αλλά και τους αστυνομικούς να παίρνουν μέρος σε συναρπαστικές μάχες και αγώνες με τα αυτοκίνητα. Πολλά διαφορετικά modes, αλλά και η δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας crew, τη δική σας "οικογένεια" δηλαδή, με την οποία θα μπορείτε να παίξετε σε όλες τις λειτουργίες παιχνιδιού, συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τον πιο συναρπαστικό Fast & Furious τίτλο που έχουμε δει ως σήμερα.