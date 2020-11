PlayStation 5: Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ευρώπη - Πώς το υπόδεχθηκε η αγορά

Του Παύλου Κρούστη



To PlayStation 5 έφτασε πλέον στα καταστήματα και ακόμη και αν δεν είναι ανοιχτά για να υποδεχθούν κόσμο, το λανσάρισμα έγινε αρκετά ομαλά μέσω ψηφιακών αγορών, με τους πολλούς από τους πελάτες να έχουν ήδη παραλάβει τις συσκευές τους. Οι συνθήκες δυσκολεύουν λόγω των μέτρων για τον COVID-19, αλλά και με το lockdown που είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα.



Η κατάσταση με τις παραδόσεις είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με την καραντίνα του Πάσχα, αφού τόσο οι retailers, όσο οι υπηρεσίες courier είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Οι πληροφορίες που έχουμε για την ως τώρα κατάσταση με το απόθεμα είναι ότι έχουν εξαντληθεί όσες κονσόλες προορίζονταν για τις προπαραγγελίες και αναμένεται παραλαβή νέου κύματος σύντομα, ενώ ως τώρα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες ετοιμοπαράδοτες.







Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως έγινε και στην Αμερική, που λανσαρίστηκε η κονσόλα μια εβδομάδα νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η Sony είχε ήδη δηλώσει ότι δεν θα υπάρχουν κονσόλες στα καταστήματα την ημέρα του λανσαρίσματος, όμως αναμένεται μες στις επόμενες εβδομάδες να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να ικανοποιηθεί η ζήτηση πλήρως μέχρι αρχές της χρονιάς.



Όσον αφορά την ίδια την κονσόλα, μπορείτε να δείτε την εκτενή παρουσίασή της από το Zougla.gr, πατώντας εδώ. Παράλληλα δοκιμάζουμε παιχνίδια στη νέα κονσόλα της Sony, ενώ ετοιμάζουμε και παρουσίαση για τα περιφερειακά της.

Η πλήρης λίστα των παιχνιδιών που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή για το PlayStation 5:



Demon's Souls Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man Remastered (μέσω της Ultimate Edition του Miles Morales) Sackboy: A Big Adventure Astro's Playroom Assassin's Creed Valhalla Watch Dogs: Legion Call of Duty: Black Ops Cold War Devil May Cry 5 Special Edition NBA 2K21 Next Generation The Pathless Observer: System Redux Bugsnax Borderlands 3 Fortnite Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Undead Horde Planet Coaster: Console Edition Overcooked! All You Can Eat No Man's SkyManeater King Oddball GoonyaFighter JigglyHapticEdition Godfall DIRT 5 WRC 9 Dead By Daylight: Special Edition War Thunder Mortal Kombat 11 Ultimate



Φυσικά, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, στο PS5 μπορείτε να παίξετε το 99% των παιχνιδιών του PlayStation 4, είτε έχετε τα παιχνίδια σε δισκάκι, είτε σε ψηφιακή μορφή.







Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:



«TO PLAYSTATION®5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ



Το εύρος των παιχνιδιών του PS5 είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του PlayStation, με εντυπωσιακούς τίτλους, όπως το Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fortnite και NBA 2K21



Η 19η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα γιορτής για τους λάτρεις του gaming στην Ευρώπη, καθώς η Sony Interactive Entertainment (SIE) κυκλοφόρησε στην Ευρωπαϊκή αγορά την κονσόλα επόμενης γενιάς, το PlayStation®5 (PS5™).



«Η κυκλοφορία του PlayStation 5 είναι μια ιστορική στιγμή για το brand, την οποία όλοι εμείς στη SIE είμαστε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε παρέα με την κοινότητα των fans μας, των προγραμματιστών των παιχνιδιών και των συνεργατών της βιομηχανίας», δήλωσε ο Jim Ryan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sony Interactive Entertainment. «Το PS5 είναι πράγματι ένα σύστημα videogame ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς που αντιπροσωπεύει την αρχή μιας νέας εποχής για το gaming. Είμαι ενθουσιασμένος για τους νέους κόσμους που θα αρχίσουν να ανακαλύπτουν από σήμερα οι παίκτες και είμαι εξίσου χαρούμενος για τo lineup των παιχνιδιών που αναμένεται για το PS5, προάγοντας τη συνολική εμπειρία στο παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη και ταλαντούχα κοινότητα προγραμματιστών παιχνιδιών. Η δημιουργικότητά τους θα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στη διαμόρφωση του μέλλοντος του gaming στο PS5.»



Η SIE καλωσορίζει αυτήν τη νέα γενιά gaming, φωτίζοντας εμβληματικά κτίρια και δημοφιλείς τοποθεσίες σε 25 περιοχές σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας εικόνες με τα σχήματα του PlayStation®, την κονσόλα PS5, το ασύρματο χειριστήριο DualSense και άλλες εικόνες του brand. Αυτό πραγματοποιήθηκε ήδη σε πόλεις όπως το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη, το Όκλαντ, το Τορόντο, τη Σεούλ και την πόλη του Μεξικού, ενώ περισσότερες πόλεις προστίθενται σήμερα σε αυτή τη λίστα.



Η ψηφιακή έκδοση του PS5 είναι διαθέσιμη στην Ενδεικτική Λιανική Τιμή των €399.99 και η έκδοση του PS5 με μονάδα δίσκου Ultra HD Blu-ray™ στην Ενδεικτική Λιανική Τιμή των €499.99. Με εξαίρεση τη μονάδα δίσκου Ultra HD Blu-ray™ και οι δύο εκδόσεις PS5 προσφέρουν τις ίδιες λειτουργίες, ώστε οι παίκτες να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες gaming που αλλάζουν τα δεδομένα, ανεξαρτήτως της έκδοσης PS5 που θα επιλέξουν.



Το εύρος των παιχνιδιών του PlayStation 5 είναι το πιο αντιπροσωπευτικό στην ιστορία του PlayStation, με τίτλους την ημέρα κυκλοφορίας του από τα SIE Worldwide Studios τους: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy: Η Μεγάλη Περιπέτεια και Astro’s Playroom. Οι κάτοχοι του PS5 μπορούν να απολαύσουν μια πλήρη σειρά νέων παιχνιδιών αυτά τα Χριστούγεννα, συμπεριλαμβανομένων πολυαναμενόμενων τίτλων από τρίτους εκδότες, συνεργάτες της SIE, όπως το Call of Duty®: Black Ops Cold War (Activision), το Fortnite (Epic Games), το FIFA 21 (EA), το NBA 2K21 (2K), το Godfall (Gearbox Publishing), το Watch Dogs®: Legion και Assassin's Creed® Valhalla (Ubisoft), αλλά και πολλούς ακόμα. Εν τω μεταξύ, νέοι τίτλοι από ανεξάρτητους προγραμματιστές, όπως το Bugsnax (Young Horses) και το The Pathless (Giant Squid/ Annapurna Interactive) δείχνουν το εύρος του διαφορετικού περιεχομένου που έρχεται στο PS5.



Μετά την εορταστική περίοδο, οι κάτοχοι του PS5 μπορούν να αναμένουν ακόμη πιο απίθανα παιχνίδια. Οι επερχόμενοι αποκλειστικοί τίτλοι των Worldwide Studios περιλαμβάνουν τα: Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo™ 7 και ένα νέο παιχνίδι God of War. Επιπλέον παιχνίδια που κυκλοφορούν πρώτη φορά για το PS5 περιλαμβάνουν το DEATHLOOP™ από Arkane Studios/Bethesda Softworks, το Ghostwire™: Tokyo από Tango Gameworks/Bethesda Softworks, το Project Athia (Τίτλος σε εξέλιξη) από Luminous Productions/Square Enix και το Final Fantasy® XVI από την Square Enix. Τα Resident Evil™ Village από την Capcom και Hogwarts Legacy από την Warner Bros, διαμορφώνουν ένα εντυπωσιακό lineup πολυαναμενόμενων PS5 τίτλων.



Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του PlayStation 5 αυτόν το Νοέμβριο, τα μέλη του PlayStation Plus μπορούν να απολαύσουν μια ειδικά επιλεγμένη σειρά 20 παιχνιδιών του PlayStation®4 που καθόρισαν την προηγούμενη γενιά με τη Συλλογή του PlayStation Plus (PS Plus Collection**) και τα οποία είναι διαθέσιμα για λήψη και αναπαραγωγή στο PlayStation 5. Η συλλογή PlayStation Plus διαθέτει εξαιρετικά αναγνωρισμένα παιχνίδια, όπως Batman™: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout® 4, God of War, Monster Hunter: World™, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End και πολλά ακόμα.



Εμπνευσμένο από μια παγκόσμια κοινότητα δημιουργών, το PS5 θα μεταφέρει τους παίκτες στον κόσμο του παιχνιδιού με πρωτοφανή ταχύτητα, οπτική πιστότητα και καθηλωτική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Οι παίκτες θα απολαύσουν σχεδόν στιγμιαίους χρόνους φόρτωσης, χάρη στον εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας δίσκο SSD, καθώς και εκπληκτικά γραφικά 4K και εξαιρετικά ομαλή ροή παιχνιδιού έως 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Με τις καινοτομίες “haptic feedback” και “adaptive triggers” του ασύρματου χειριστηρίου DualSense και τα συναρπαστικά ηχητικά εφέ που δημιουργούνται χάρη στο Tempest 3D AudioTech, το PlayStation 5 απογειώνει τις αισθήσεις των παικτών, κάνοντάς τους να μεταφέρονται στον κόσμο του παιχνιδιού τους.



Εκτός από τις gaming εμπειρίες που αλλάζουν τα δεδομένα, το PlayStation 5 προσφέρει πολλές εμπειρίες ψυχαγωγίας, με μια επιμελημένη σειρά από τις πιο δημοφιλείς streaming υπηρεσίες*** που διατίθενται κατά την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Spotify, Twitch, YouTube και άλλα. Υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο πεδίο, αποκλειστικά για ψυχαγωγία πολυμέσων, στο PlayStation 5, καθιστώντας γρήγορη και εύκολη την εναλλαγή μεταξύ παιχνιδιών και ταινιών/σειρών.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.playstation.com



* Η διαθεσιμότητα σε κάθε χώρα υπόκειται στους τοπικούς κανονισμούς εισαγωγής. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του PS5 για την Κίνα βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και θα ανακοινωθεί αργότερα.

** Η διαθεσιμότητα των τίτλων της συλλογής PlayStation Plus ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. Η συλλογή PlayStation Plus δεν είναι διαθέσιμη στην Κίνα.

*** Απαιτείται σύνδεση Internet και λογαριασμός για το PlayStation Network. Οι υπηρεσίες ροής ενδέχεται να απαιτούν συνδρομή επί πληρωμή και δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.»