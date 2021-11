Έρχεται το game-streaming στις τηλεοράσεις της LG μέσω του GeForce NOW

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη NVIDIA, ως ο πρώτος κατασκευαστής τηλεοράσεων, που ανέπτυξε την εφαρμογή GeForce NOW της κορυφαίας cloud game-streaming υπηρεσίας, για τηλεοράσεις LG που διαθέτουν webOS . Προσφέροντας ρεαλιστική ποιότητα εικόνας, υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και επιλογή για μεγάλες ίντσες, οι LG OLED τηλεοράσεις ταιριάζουν απόλυτα με το GeForce NOW. Με διαθεσιμότητα προς το παρόν σε NVIDIA SHIELD, Windows PC, macOS, Chrome OS, Android και πρόγραμμα περιήγησης Safari για iPhone και iPad, το GeForce NOW επιτρέπει στους παίκτες να ξεκινήσουν να παίζουν στις LG τηλεοράσεις τους και να συνεχίσουν σε σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή διαθέτουν.



Διαβάστε επίσης: Διαθέσιμο τώρα το cloud gaming στην Ελλάδα μέσω του GeForce Now



Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε έκδοση beta από αυτήν την εβδομάδα στο LG Content Store σε επιλεγμένα μοντέλα LG 4K OLED, QNED Mini LED και NanoCell TV του 2021 σε 80 αγορές . Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους κατόχους LG τηλεοράσεων με συμβατές τηλεοράσεις να απολαμβάνουν άμεσα πάνω από 35 δωρεάν παιχνίδια μόνο μέσω συμβατού χειριστηρίου, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

Στα παιχνίδια περιλαμβάνεται το Rocket League και το Destiny 2 καθώς και επιπλέον επιτυχημένοι τίτλοι παιχνιδιών, όπως το Guardians of the Galaxy της Marvel και το Crysis Remastered Trilogy, όλα με δυνατότητα αναπαραγωγής σε ανάλυση έως και 1080p και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Τα μέλη του GeForce NOW Priority έχουν πρόσβαση στην πιο προηγμένη πλατφόρμα για τεχνολογία ανίχνευσης ακτινών και τεχνητής νοημοσύνης, μέσω ροής από διακομιστές που τροφοδοτούνται με NVIDIA RTX σε κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο για την πιο αξεπέραστη ανταπόκριση στο gameplay και υπέροχα, υψηλής ποιότητας γραφικά.



Ο ‘δυνατός’ συνδυασμός του GeForce NOW και των LG OLED TVs σημαίνει καθηλωτικό gaming. Τα αυτοφωτιζόμενα pixel της LG OLED εξασφαλίζουν τα πιο ζωντανά χρώματα και το βαθύτερο μαύρο καθιστώντας τo περιβάλλον και τους χαρακτήρες του παιχνιδιού πιο ρεαλιστικούς από ποτέ. Οι τηλεοράσεις LG προσφέρουν επίσης εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης -1 χιλιοστό του δευτερολέπτου- και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου για πιο ‘ομαλή’ εικόνα, καλύτερο έλεγχο και βασικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.



«Οι πελάτες της LG περιμένουν το καλύτερο όταν πρόκειται για gaming σε μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο Lee Sang-woo, ανώτερος αντιπρόεδρος εταιρικής επιχειρηματικής στρατηγικής στην LG Electronics Home Entertainment Company. «Η συνεργασία με τη NVIDIA για να φέρουμε το GeForce NOW στους κατόχους τηλεοράσεων LG αποτελεί ένδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού σε τηλεοράσεις LG με webOS».