Οι γυναίκες που καταναλώνουν υψηλότερες ποσότητες πρωτεΐνης, ειδικά πρωτεΐνες από φυτικές πηγές, αναπτύσσουν λιγότερες χρόνιες ασθένειες και είναι πιο πιθανό να είναι πιο υγιείς συνολικά καθώς γερνούν, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging και το Πανεπιστήμιο Tufts και δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition.

Αναλύοντας δεδομένα από περισσότερες από 48.000 γυναίκες, οι ερευνητές είδαν σημαντικά λιγότερες καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και διαβήτη, καθώς και μείωση της γνωστικής και ψυχικής υγείας, σε εκείνες που περιλάμβαναν περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή τους από πηγές όπως φρούτα, λαχανικά, ψωμί, φασόλια, όσπρια και ζυμαρικά, σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερη πρωτεΐνη.

«Η κατανάλωση πρωτεΐνης στη μέση ηλικία συνδέθηκε με την προώθηση της καλής υγείας στην ενήλικη ζωή», δήλωσε ο Andres Ardisson Korat, επικεφαλής της μελέτης. «Βρήκαμε επίσης ότι η πηγή πρωτεΐνης έχει σημασία. Η λήψη της πλειονότητας της πρωτεΐνης από φυτικές πηγές στη μέση ηλικία, συν μια μικρή ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης φαίνεται να συμβάλλει στην καλή υγεία και στην καλή επιβίωση σε μεγαλύτερες ηλικίες».

Τα ευρήματα προέκυψαν από την Nurses’ Health Study του Χάρβαρντ, η οποία παρακολούθησε γυναίκες επαγγελματίες υγείας από το 1984 έως το 2016. Οι γυναίκες ήταν μεταξύ 38 και 59 ετών το 1984 και κρίθηκε ότι είχαν καλή σωματική και ψυχική υγεία στην αρχή της μελέτης. Συλλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια από το 1984 έως το 2016 ερωτηματολόγια σχετικά με το πόσο συχνά οι συμμετέχουσες έτρωγαν ορισμένα τρόφιμα για να υπολογίσουν τη διατροφική πρωτεΐνη και τις επιπτώσεις της στην υγιή γήρανση. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τις δίαιτες των γυναικών που ανέπτυξαν 11 χρόνιες ασθένειες ή έχασαν μεγάλη σωματική λειτουργία ή ψυχική υγεία, με τις δίαιτες εκείνων που δεν ανέπτυξαν.

Οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερη φυτική πρωτεΐνη, η οποία το 1984 ορίστηκε ως πρωτεΐνη που προέρχεται από ψωμί, λαχανικά, φρούτα, πίτσα, δημητριακά, ψημένα προϊόντα, πουρέ πατάτας, ξηρούς καρπούς, φασόλια, φυστικοβούτυρο και ζυμαρικά, είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιείς στα τελευταία τους χρόνια. Ωστόσο, όσοι κατανάλωναν περισσότερη ζωική πρωτεΐνη, όπως βόειο κρέας, κοτόπουλο, γάλα, ψάρι/θαλασσινά και τυρί, είχαν 6% λιγότερες πιθανότητες να παραμείνουν υγιείς καθώς γερνούσαν.

«Όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης έτειναν να έχουν περισσότερες χρόνιες ασθένειες και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τη βελτιωμένη σωματική λειτουργία που συνήθως συνδέουμε με την κατανάλωση πρωτεΐνης», δήλωσε ο Ardisson Korat.

Ειδικά για τις καρδιακές παθήσεις, η υψηλότερη κατανάλωση φυτικών πρωτεϊνών ήρθε με χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης («κακή» χοληστερόλη), αρτηριακή πίεση και ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ η υψηλότερη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα IGF-1 (αυξητικός παράγοντας που μοιάζει με ινσουλίνη), μια κατάσταση που παρατηρείται σε πολλούς καρκίνους.