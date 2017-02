Επικίνδυνα παιχνίδια με το Ιράν

Πριν καλά-καλά κλείσει μήνα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πόσο επικίνδυνος είναι για τον κόσμο ολόκληρο. Η πρώτη επιθετική του ενέργεια υπήρξε η αποστολή στρατιωτών (έστειλε μπότες – για την αμερικανική έκφραση) της επίλεκτης ειδικής ομάδας του Ναυτικού SEAL - 6 και είχε την πρώτη απώλεια. Και αυτό χωρίς οι ΗΠΑ να έχουν κηρύξει τον πόλεμο στην Υεμένη. Αλλά μιλάμε για ψιλά γράμματα του Διεθνούς Δικαίου... Φυσικά και στην επιθετική αυτή ενέργεια επιβεβαιώθηκε πάλι ότι σε κάθε πολεμική επιχείρηση οι πρώτοι που την πληρώνουν και σκοτώνονται είναι οι άμαχοι.Αλλά ο Τραμπ έχει επιλέξει επιτελείο που κάθε άλλο μπορεί να ικανοποιήσει την φιλειρηνική άποψη που επικρατεί διεθνώς. Και οι προβλέψεις είναι πολύ σκοτεινές για το μέλλον.Μετά την Υεμένη αναμένεται τουλάχιστον «θερμό επεισόδιο» με το Ιράν. «Ιράν έρχεται η σειρά σου», σχολιάζουν οι υπέρμαχοι της πολιτικής Τραμπ...Ήδη ο επί του Τύπου γραμματέας του Λευκού Οίκου Sean Spicer, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη, είπε πως «το Ιράν επιτέθηκε εναντίον σκάφους του αμερικανικού ναυτικού» για να δικαιολογήσει την επικίνδυνη προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης . Δεν ήταν όμως τα πράγματα έτσι… Όταν ο Major Garrett του CBS News τον διόρθωσε «σαουδαραβικό σκάφος», ο Spicer τα μάσησε απαντώντας: «Λυπάμαι, ευχαριστώ, ναι σαουδαραβικό σκάφος»…Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί πολεμικές επιχειρήσεις κυρίως βομβαρδίζοντας την Υεμένη, ως επικεφαλής συμμαχίας και άλλων πέντε αραβικών χωρών.Η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος για θέματα Εθνικής Ασφάλειας Michael Flynn την Τετάρτη ήταν: «Η κυβέρνηση έχει επίσημα θέσει το Ιράν υπό προειδοποίηση». Και αυτό επειδή το Ιράν πραγματοποίησε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου (σ.σ. χωρίς αμερικανική άδεια).Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, πάντως, είχε ήδη μεταδώσει την λάθος είδηση ότι της επίθεσης εναντίον αμερικανικού σκάφους από το Ιράν.Για το ζήτημα της ιρανικής πυραυλικής δοκιμής, θυμίζουμε πως το 2015 απόφαση του ΟΗΕ καλούσε το Ιράν να ΜΗΝ κάνει δοκιμές πυραύλων με ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. Δεν απαγόρευσε στο Ιράν να δοκιμάζει συμβατικούς πυραύλους όπως αυτός –έτσι τουλάχιστον επιμένει η Τεχεράνη.Το Ιράν δεν φαίνεται να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια σε όλα αυτά... Πρόσφατα πραγματοποίησε μεγάλη πυραυλική δοκιμή, για την οποία μάλιστα δέσμευσε 35.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η δοκιμή έγινε για να δοκιμαστούν τα κατασκευασμένα στη χώρα πυραυλικά συστήματα, τα ραντάρ, τα κέντρα ελέγχου καθώς και οι υποδομές διαδικτυακού πολέμου.«Αν η ασφάλεια του Ιράν απειληθεί, η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να ανταποδώσει τα χτυπήματα», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου εθνικής άμυνας...Κάπως έτσι όμως έχουν ξεκινήσει πολλοί αμερικάνικοι πόλεμοι. Για να θυμίσουμε περίφημο «επεισόδιο» του 1964 στον κόλπο του Τονκίνο, όταν το αμερικάνικο Πεντάγωνο είχε κατηγορήσει το Βόρειο Βιετνάμ ότι είχε επιτεθεί εναντίον δύο αμερικάνικων αντιτορπιλικών που βρίσκονταν εκεί. Επεισόδιο που ουδέποτε είχε συμβεί. Κι όμως ο πρόεδρος Lyndon Johnson είχε χρησιμοποιήσει την «πληροφορία» για να αποφασίσει το Κογκρέσο την περίφημη «απόφαση για τον Κόλπο του Τονκίνο» και να εξουσιοδοτήσει «στρατιωτική δράση εναντίον του Βορείου Βιετνάμ».Πιο πίσω τον Φεβρουάριο του 1898, αμερικανικό σκάφος το «Maine» βρισκόταν στο λιμάνι της Αβάνα όταν έκρηξη το κατέστρεψε, με αποτέλεσμα να χαθεί όλο του το πλήρωμα.Ως υπεύθυνη για την έκρηξη κατηγορήθηκε η Ισπανία, και τον Απρίλιο οι ΗΠΑ κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της Ισπανίας. Χωρίς ουδέποτε να δοθούν στοιχεί που να αποδεικνύουν τις ισπανικές ευθύνες.Μόλις το 1970, η Washington Post δημοσίευσε ότι «θα πρέπει να αποκλεισθεί ότι την έκρηξη στο Maine είχε προκαλέσει θαλάσσια νάρκη ή τορπίλη και πιθανότερη αιτία ήταν η υπερθέρμανση του λεβητοστάσιου του πλοίου».ΗΠΑ και Ιράν έχουν στείλει στην περιοχή του Κόλπου πολεμικά σκάφη. Βέβαια το Ιράν βρίσκεται στην περιοχή του ενώ οι ΗΠΑ χιλιάδες μίλια μακριά. Αλλά τι σημασία έχει αυτό…Οι ΗΠΑ έστειλαν τα σκάφη τους στο πέρασμα Bab-el Mandeb από τον περασμένο Οκτώβριο για να ενισχύσουν το ναυτικό αποκλεισμό που έχει κάνει το Ιράν στην Υεμένη. Ουδείς έχει διαμαρτυρηθεί αν ο αποκλεισμός αυτός, όπως και οι ανελέητοι σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί, έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες νεκρούς και 14 εκατομμύρια κατοίκους της Υεμένης να λιμοκτονούν.Η προηγούμενη αμερικανική διακυβέρνηση δε, είχε διατάξει να γίνουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον βάσεων ραντάρ των Χούτις. Στις αρχές Ιανουαρίου αμερικανικό πλοίο είχε βάλει προειδοποιητικές βολές εναντίον ιρανικών σκαφών, «επειδή το είχαν πλησιάσει στα στενά του Ορμούζ», ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.Λέγεται Stephen (Steve) K. Bannon Bannon και είναι «ο πλέον επικίνδυνος πολιτικός που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ υπέρμαχος νέας ακροδεξιάς συνωμοσίας», όπως τον περιγράφει το «Bloomberg Businessweek». Επί δέκα χρόνια ήταν επικεφαλής ενός λαϊκίστικου ιστότοπου που απευθυνόταν κυρίως σε «Λευκούς Αμερικάνους» και είχε στόχο την «φιλελεύθερη δημοκρατική δημοσιογραφική έκφραση». Ήταν εκείνος πίσω από τις συνεχείς επιθέσεις του Τραμπ εναντίον των «συστημικών Μήντια».Το περιοδικό ΤΙΜΕ στο τεύχος της 2 Φεβρουαρίου έχει τίτλο άρθρου: Is Steve Bannon the Second Most Powerful Man in the World? (Είναι ο Στηβ Μπάνον ο δεύτερος πλέον Ισχυρός Άνθρωπός στον Κόσμο;).Ο Μπάνον το «δεξί χέρι» του Τραμπ –αρμόδιος για την στρατηγική- έχει ξεδιάντροπα αποκαλέσει τον πρόεδρο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Vanity Fair», ως το «ξεκάθαρο εργαλείο μας… Και δεν γνωρίζω αν το έχει καταλάβει ή όχι».Το «Business Insider» κάνει μια επικίνδυνη επισήμανση: «Κάθε 80 χρόνια με 100 χρόνια ο κόσμος κάνει κύκλους γύρω από κατακλυσμικά γεγονότα που ανατρέπουν τα ‘’παλιά’’ φέρνοντας τα ‘’νέα’’ μέσα από «φλόγες».Kαθένα από τα γεγονότα αυτά προκαλεί λιμούς, φτώχεια και θάνατο αναγκάζοντας χώρες να ανοικοδομούνται σχεδόν εξ υπαρχής. Κι όλη αυτή η αποσταθεροποίηση έρχεται μετά από πόλεμο.Ελπίδα για κάθε σόφρονα επί Γης, είναι να μην επιβεβαιωθεί η απερίσκεπτη αυτή πρόβλεψη των άφρονων υπερσυντηρητικών πολεμοκάπηλων...