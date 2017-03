Δούκισσα Νομικού: Αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες του γάμου της

Συνέντευξη στο περιοδικό Celebrity παραχώρησε η Δούκισσα Νομικού όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη αλλά και για το «So you Think you Can Dance» που πρόκειται να παρουσιάσει.Δεν το έχω πολυσυνειδητοποιήσει. Έχω πάθει ένα μικρό μπλακ-άουτ. Βέβαια, για την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι, ζούμε έτσι κι αλλιώς σαν παντρεμένοι. Θέλουμε πολύ όμως να ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι.Με είχα σκεφτεί παντρεμένη με παιδιά, όχι όμως νύφη στην εκκλησία. Για κάποιο λόγο πήγαινα κατευθείαν στο επόμενο στάδιο. (γέλια) Άσε που δεν είχα φανταστεί πως υπάρχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να τακτοποιηθούν για την ημέρα εκείνη!Με το χέρι στην καρδιά σού λέω πως...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr