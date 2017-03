Νεκρός στο σπίτι του ο 46χρονος τραγουδιστής Tommy Page

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο τραγουδιστής και στιχουργός Tommy Page στα 46 του χρόνια. Αν και τα αίτια του θανάτου του ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγια για αυτοκτονία.«Είναι πολύ μεγάλο σοκ για όλους μας, καθώς ήταν πάντα τόσο χαρούμενος. Τίποτα δεν έδειχνε πως κάτι δεν πάει καλά», είπε κολλητός φίλος του στο Us Μagazine!O Tommy Page, ο οποίος έγινε γνωστός από το single «I’ll Be Your Everything», άφησε πίσω του...Δείτε περισσότερα στο govastileto.gr