«Perfect Is Boring»: H Tyra Banks αποκαλύπτει τα 10 πράγματα που της δίδαξε η μητέρα της

Η Tyra Banks έγραψε μαζί με τη μητέρα της βιβλίο με τίτλο Perfect Is Boring (Το Τέλειο είναι Βαρετό). Ο υπότιτλος, σύμφωνα με το Page Six θα μπορούσε να είναι «10 πράγματα που με δίδαξε η απίθανη, ισχυρή μητέρα μου για την ομορφιά, για το πώς να κάνω οικονομία και πώς να είμαι αφεντικό».Το supermodel, ηθοποιός, συγγραφέας, παρουσιάστρια και παραγωγός των τηλεοπτικών reality show «America's Next Top Model» και «America's Got Talent» λέει ότι «δεν θα έφθανε πουθενά χωρίς τη μητέρα της Carolyn London».«Ήταν η μάνατζερ, η λογίστρια και η υπεύθυνη για τα επιχειρηματικά μου. Δεν ξόδευε. Αποταμίευε» αναφέρει η Tyra Banks.