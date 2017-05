Αλ. Τσίπρας: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας στον Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα

Τον ζωντανό Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα, μπορεί να αποτελέσει η πρωτοβουλία Belt and Road (Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος) της κυβέρνησης της Κίνας, ο οποίος πρέπει να αποκτήσει γερά θεμέλια από τα κάτω προς τα πάνω και να συνδεθεί με πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τις σχέσεις των λαών, με την Ελλάδα να έχει στρατηγικό ρόλο σε αυτήν την πρωτοβουλία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 28 χωρών, που παίρνουν στο Belt and Road Forum for International Cooperation που διεξάγεται στο συνεδριακό κέντρο, στη λίμνη Yanqi.



Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον Δρόμο του Μεταξιού, υπενθυμίζοντας ότι το το 550 μ.Χ., ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έστειλε χριστιανούς μοναχούς στην Ανατολή για να ανακαλύψουν τα μυστικά της επεξεργασίας του μεταξιού και εκείνοι, μετά από πολλές περιπέτειες, επέστρεψαν στη σημερινή Θράκη με κουκούλια μεταξοσκώληκων κρυμμένα μέσα στα ραβδιά τους, φέρνοντας το μετάξι στην Ευρώπη για πρώτη φορά και σημείωσε: «Αν ήταν να ξαναδιηγηθούμε σήμερα την ιστορία του Δρόμου του Μεταξιού, δεν θα διηγούμασταν ξανά απλά μια οικονομική ιστορία συνεργασίας και ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, θρησκειών, εθνών και εμπορικών συμφερόντων, αλλά την ιστορία λαών, των επαφών και των επικοινωνιών τους. Δεν θα βλέπαμε μόνο πώς χτίστηκε ο Δρόμος του Μεταξιού, από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω».



Σε ότι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας και της Κίνας, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εμπορικές και πολιτιστικές επαφές των λαών των δύο χωρών πάνε χιλιάδες χρόνια πίσω, καθώς έχουν ανταλλάξει προϊόντα, έχουν δουλέψει ο ένας με τον άλλο, έχουν ταξιδέψει ο ένας στη χώρα του άλλου και έχουν εμπνεύσει ο ένας τον άλλο με τους αγώνες τους.



Όμως, η αληθινή επιτάχυνση των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών, και ερευνητικών ανταλλαγών και του τουρισμού έχει επιτευχθεί μόνο τα τελευταία λίγα χρόνια, με τη δημιουργία της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας και μετά με τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας Belt and Road (Μιά Ζώνη-Ένας Δρόμος).



Αυτή η Πρωτοβουλία βασίζεται στη δημιουργία μεγάλων έργων υποδομών και συνδετικότητας που φέρνουν την Ευρώπη και την Ασία, καθώς και άλλα μέρη του κόσμου, πιο κοντά. Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως εάν περιοριστούμε σε μια σειρά από μεγάλα έργα, δεν θα εκπληρώσουμε το όραμα στο οποίο βασίζεται. Δεν θα αποτελέσει, δηλαδή, έναν ζωντανό Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα.



Υπογράμμισε πως «η Πρωτοβουλία Belt and Road δίνει μια αξιοσημείωτη βάση, να συνδέσουμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τις σχέσεις των λαών» και γι' αυτό πιστεύει ότι «θα πρέπει να κάνουμε πλήρη χρήση της».



Ανέφερε ότι πριν από μερικές μέρες, με τη στενή συνεργασία της Κίνας, φιλοξενήσαμε το «Πρώτο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» στην Αθήνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει αυτή η μορφή του διαλόγου για την παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη.



Επίσης, το 2017 θα αποτελέσει την ελληνο-κινεζική χρονιά πολιτιστικών ανταλλαγών με πολλά δρώμενα, σχεδιασμένα με τη συνεργασία μουσείων και την ανταλλαγή καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και εκθέσεων, μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων, συμπαραγωγών ταινιών και εκθέσεων βιβλίων.



Ελλάδα και Κίνα συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να βελτιώσουμε τις μορφωτικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές, και ασφαλώς τον τουρισμό. Ιδιαίτερα για τον τουρισμό, αλλά και τον πολιτισμό, ερευνούμε την πιθανότητα να συνεργαστούμε περαιτέρω με την Κίνα, μέσω των διμερών και τριμερών συνεργασιών μας με άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, σημείωσε ο πρωθυπουργός.



«Πιστεύω πάρα πολύ ότι η Πρωτοβουλία Belt and Road χρειάζεται μια έντονη διάσταση έργων ανάμεσα στους λαούς μας για να εκπληρώσει το όραμά της. Ένα όραμα που, όπως λέμε εμείς οι μηχανικοί, χρειάζεται βαθιά θεμέλια ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί από κάτω προς τα πάνω» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ