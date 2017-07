Αναβολή της συναυλίας «Το πρώτο μας πάρτι» - Νέα ημερομηνία

Εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων και τεχνικών λόγων η συναυλία «Το πρώτο μας πάρτι» που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών, αναβάλλεται.



Η νέα ημερομηνία ορίζεται για τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων μπορούν να διατηρήσουν το εισιτήριο τους και να το εξαργυρώσουν την ημέρα της νέας ημερομηνίας. Όσοι επιθυμούν να λάβουν τα χρήματα τους πίσω, είτε επικοινωνούν με τους αρμόδιους στο www.viva.gr εάν έχουν αγορασθεί απο την Viva, είτε από τα τοπικά σημεία προπώλησης εάν έχουν αγορασθεί από αυτά.



Σας ευχαριστούμε και ζητούμε συγγνώμη για τη όποια ταλαιπωρία.



Παραγωγή: CHRONOS ART PRODUCTIONS & e-mail: info@chronosart.gr & www.chronosart.gr



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 221 13 57 & 698 123 36 36



Λίγα λόγια για τη συναυλία:



Ένα υπέροχο νοσταλγικό ταξίδι, στα καλύτερά μας χρόνια και μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παράσταση με υπέροχες εικόνες, νότες, μελωδίες, κείμενα, εντυπωσιακά σκηνικά και φώτα, εμπλουτισμένη με 150 κοστούμια θα ζήσουν όσοι βρεθούν αυτήν τη βραδιά στη Μονή Λαζαριστών.



Ο Μάκης Δελαπόρτας αφηγείται και ταξιδεύει το κοινό σε εκείνα τα αγαπημένα χρόνια, που ένα πικ-απ, μερικά σαραπεντάρια και λίγο βερμούτ ήταν αρκετά για στηθεί ένα πάρτι, που ξεκινούσε με ξέφρενες χορευτικές φιγούρες «made in London», για να καταλήξει σε ένα γλυκό, ρομαντικό μπλουζ, στο σαλόνι κάποιου σπιτιού, στην εξοχή ή σ’ ένα ήσυχο ακρογιάλι.



Τραγουδιστές - είδωλα μια ολόκληρης εποχής όπως ο Δάκης, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι, με την συμμετοχή του Δημήτρη Κοργιαλά και της Εβελίνας Νικόλιζα, ξαναζωντανεύουν το «Πρώτο μας Πάρτι» και την υπέροχη ατμόσφαιρα των 60ς και 70ς, τότε που κάποιο «Τρελοκόριτσο» με μίνι-ζιπ, έφερνε «Τρικυμία» στην καρδιά ενός «Καζανόβα» της εποχής! Κάποιοι το φώναζαν «Κορίτσι του Μάη», και κάποιοι άλλοι «Μπάμπολα»... Τι κι αν... «Είναι εννιά κι ακόμα περιμένει»; Εκείνος της λέει «Κορίτσι στάσου να σου πω». Γι’ αυτό τον φωνάζουνε... «Τζίνι»…



Για πρώτη φορά λοιπόν, και σε πανελλήνια περιοδεία, συναντώνται επί σκηνής οι πιο αγαπημένες φωνές των δύο θρυλικών δεκαετιών σε τραγούδια που αγάπησαν όχι μόνο οι νέοι των ΄60 tees και ‘70 tees, αλλά και οι νέοι όλων των εποχών. Τραγούδια που δεν χαράχτηκαν ανεξίτηλα μόνο στα πυκνά αυλάκια των παλιών βινυλίων, αλλά και στις καρδιές όλων των Ελλήνων.



Θα ακουστούν ακόμη τα τραγούδια: «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», «ο Αλέξης», «Σε συνάντησα στην πλαζ», «Mammy Blue», «Άνθρωπε αγάπα», «Τόσα καλοκαίρια», «Χαμένα όνειρα», «Ο τρόπος», «Ξαφνικά μ΄ αγαπάς», «Το κορίτσι του φίλου μου», «Σαν ένα όνειρο», «I who have nothing», «Αγοράζω παλιά», «Αγόρι μου», «Μια σου λέξη», «A casa di Rene», «Τραμοντάνα», «Τζέκις Χαν» και πολλά άλλα…



Κι ενώ χορεύαμε Beatles με ό,τι φιγούρα προλάβαμε να «ξεσηκώσουμε» από μια αμερικανική ταινία που είδαμε προχτές στο σινεμά, κάποιος έβαλε στο πικάπ, το «Destiny»... Παγώσαμε... Τα φώτα χαμήλωσαν... Μια κλεφτή, αναγνωριστική ματιά τριγύρω και βρεθήκαμε αγκαλιά να χορεύουμε μπλουζ, μ’ ένα ποτήρι βερμούτ στο χέρι κι ένα ελαφρύ τσιγαράκι στα κλεφτά. Νιώθαμε το κέντρο του κόσμου... αδιαφορώντας για το αυστηρό βλέμμα της μαμάς της οικοδέσποινας που επιτηρούσε αμείλικτα μην τυχόν και κάποιο ζευγάρι ανταλλάξει φιλί. Ήμασταν το κέντρο του κόσμου. Λες κι ήταν... πεπρωμένο…



Στην παράσταση συμμετέχουν ακόμη: Λίλα Τριάντη, Πάνος Μαλικούρτης, Γεωργία Κούκα, Ηλίας Ξένος.



Σκηνοθεσία: Μάκης Δελαπόρτας

Κείμενα: Στέλιος Παπαδόπουλος, Μάκης Δελαπόρτας

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου