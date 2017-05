Οι «Εκείνος + Εκείνος» στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Οι «Εκείνος + Εκείνος» (Νίκος Καλλίνης: φωνή, κιθάρες, Κώστας Λογοθετίδης: πλήκτρα) γιορτάζουν την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους «Μέτρα με τέχνη τον καιρό», με μια μεγάλη συναυλία, το Σάββατο 27 Μαίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.



Μαζί τους, επί σκηνής, σε αυτή τη γιορτή εκλεκτοί φίλοι και συνοδοιπόροι του συγκροτήματος: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Πάντελής Θαλασσινός, B.D. Foxmoor (Active Member), Ηλίας Ασβεστόπουλος (2002GR), ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο o stand up comedian Χριστόφορος Ζαραλίκος.



Παίζουν οι μουσικοί:



Γιάννης Γρυπαίος – Μπάσο Γιάννης Γρυπαίος

Βαγγέλης Κρίθαρης – Ηλ. Κιθάρα Vangelis Kritharis

Δημήτρης Αιγινίτης - Τύμπανα & Φωνητικά Dimitris Eginitis

Τίνα Ψαλίδα - Βιολί & Μαντολίνο Tina Psalida



Σάββατο 27 Μαΐου



Κατράκειο Θέατρο | Πάροδος Ακροπόλεως, 18451 (Κορυδαλλός - Νίκαια) | τηλ. 210 4278289

Ώρα έναρξης: 21.30 (οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30)



Σημεία προπώλησης:



Viva.gr: viva.gr

Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης

Seven Spots

Reload

My Market

Media Markt

Music Corner-Πανεπιστημίου 56, Αθήνα - 210 3304000

Δισκοπωλείο Imantas-Σαρρή 46, Πλ.Ασωμάτων,Ψυρρή -210324241

Gorilla 11-Θησέως 7, Μαρούσι - 210 806 9800 |

Δήμος Νίκαιας: Παν. Τσαλδάρη 10, 4ος όροφος



Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση: από 7ευρώ



Γενική Είσοδος: Ταμείο: 12€, Ανέργων/ΑΜΕΑ/Φοιτητικά/Μαθητικά: 9ευρώ