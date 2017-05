Το μουσικό συγκρότημα «@καπέλα» στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Το μουσικό συγκρότημα «@καπέλα» δίνει ραντεβού στο Γυάλινο – Up Stage την Πέμπτη 4 Μαΐου με τους φίλους του και με όσους θέλουν να ταξιδέψουν μέσα από τη μουσική τους:



«Θα φορέσουν τα καπέλα τους και θα ροκάρουν συνεχώς».



Το συγκρότημα «@καπέλα» δημιουργήθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2016, και με σταθερά βήματα, δημιουργικότητα και σεβασμό στο κομμάτι των ενορχηστρώσεων τόσο των προσωπικών, όσο και των γνωστών, αγαπημένων, ελληνικών τραγουδιών, έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό.



Οι «@καπέλα» είναι οι:



Γιώργος Τσινάνης - τύμπανα

Σταύρος Μπούζιος - πλήκτρα, τραγούδι

Γιάννης Κεφαλληνός - ηλεκτρική κιθάρα

Κατερίνα Κεχαγιά - τραγούδι

Κώστας Αποστολίδης – μπάσο

Κώστας Υφαντής - ακουστική κιθάρα, τραγούδι



Ακούστε το νέο τους τραγούδι:





Βρείτε τους στο facebook:



https://www.facebook.com/rock.music.band.the.hats/



'Ωρα έναρξης 22.00



Τιμές:



10 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar

12 ευρώ με ποτό στο bar



40 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα

80 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα



Προπώληση εισιτηρίων:



www.viva.gr

11876

σε όλα τα καταστήματα

Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, αθηνόραμα gr.



Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - Up Stage

Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

τηλ. 210 9315600

www.gialino.gr