Προσεχώς: Κάποτε στην Καλιφόρνια με τον Μπρους Γουίλις

O Στιβ Φορντ (Μπρους Ουίλις) είναι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με βάση του το Λος Άντζελες. Όταν μία εξαιρετικά επικίνδυνη συμμορία καταφέρνει να του κλέψει τον αγαπημένο του σκύλο, Μπάντι, όλος ο κόσμος του καταρρέει. Μία σειρά από τρελές συμπτώσεις τον οδηγούν στο να κάνει «θελήματα» για την εν λόγω συμμορία, ενώ τον κυνηγάνε δύο αιμοδιψή αδέλφια από τη Σαμόα, τα τσιράκια ενός τοκογλύφου και πολλοί ακόμη ιδιόμορφοι χαρακτήρες.



Λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, και ο Στιβ μας αποδεικνύει μέχρι πού μπορεί να φτάσει προκειμένου να επανασυνδεθεί μαζί του.



Once Upon a Time in Venice



Σκηνοθεσία: Ρομπ και Μαρκ Κάλλεν



Ηθοποιοί: Μπρους Γoυίλις, Τζέισον Μομόα, Ελίζαμπεθ Ρομ, Τζον Γκούντμαν, Φάμκε Γιάνσεν, Τόμας Μίντλντιτς , Άνταμ Γκόλντμπεργκ.



Δείτε το βίντεο: