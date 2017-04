Τα ζευγάρια των πλέι οφ της Euroleague

Η νίκη-πρόκριση της Νταρουσάφακα με 78-62 επί του Ερυθρού Αστέρα (σ.σ. αποκλείστηκε), για την 30ή και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, συμπλήρωσε το... παζλ των πλέι οφ.



Μία μέρα μετά το σχηματισμό των δύο πρώτων ζευγαριών (σ.σ. Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές & Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ) σχηματίστηκαν και τα δύο τελευταία, με την πρώτη Ρεάλ Μαδρίτης να καλείται με πλεονέκτημα έδρας να κάμψει την αντίσταση της όγδοης Νταρουσάφακα και τη δεύτερη ΤΣΣΚΑ Μόσχας αυτή της έβδομης Μπασκόνια.



Τα πλέι οφ της Euroleague θα διαρκέσουν 18/4-2/5, ενώ η πρόκριση στο φάιναλ φορ κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).



Αναλυτικά τα ζευγάρια των πλέι οφ:



1. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Νταρουσάφακα (Τουρκία)



2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



3. Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



4. Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)



Στους ημιτελικούς του φάιναλ φορ της Πόλης (19-21/5) θα «συγκρουστούν»:



Νικητής 1-Νικητής 4



Νικητής 2-Νικητής 3