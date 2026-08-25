Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Harley-Davidson Athens, μέλος του Ομίλου Φάις, φέρνει στο προσκήνιο τα αποτελέσματα νευροβιολογικής έρευνας που καταγράφει με μετρήσιμα δεδομένα όσα οι αναβάτες περιγράφουν εδώ και δεκαετίες: η οδήγηση μιας μοτοσυκλέτας μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο τη νοητική κατάσταση όσο και τη φυσιολογική απόκριση του οργανισμού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior του UCLA, με χρηματοδότηση της Harley-Davidson Motor Company, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Research.

Με τη χρήση φορητής τεχνολογίας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, οι ερευνητές κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα, τον καρδιακό ρυθμό και τα επίπεδα ορμονών των συμμετεχόντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οδήγηση μοτοσυκλέτας, την οδήγηση αυτοκινήτου και την ανάπαυση.

Τα σημαντικότερα ευρήματα

Μείωση των δεικτών στρες κατά 28%: Μια διαδρομή περίπου 20 λεπτών συνδέθηκε με μείωση κατά 28% στους ορμονικούς βιοδείκτες του στρες, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπειρία της οδήγησης μπορεί να επηρεάσει μετρήσιμα την απόκριση του οργανισμού στην καθημερινή ένταση.

Ενεργοποίηση αντίστοιχη με ήπια σωματική άσκηση: Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ο καρδιακός ρυθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε κατά 11% και τα επίπεδα αδρεναλίνης κατά 27%, τιμές που παραπέμπουν στη φυσιολογική ενεργοποίηση μιας ελαφριάς μορφής άσκησης.

Αυξημένη εγρήγορση και συγκέντρωση: Οι μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα υπέδειξαν ενίσχυση της εγρήγορσης αντίστοιχη με εκείνη που έχει συσχετιστεί με την κατανάλωση ενός φλιτζανιού καφέ.

Παράλληλα, καταγράφηκαν: αυξημένη αισθητηριακή εστίαση, καλύτερη παρακολούθηση των αλλαγών στο περιβάλλον και μεγαλύτερη αντοχή στους περισπασμούς.

Μια διαφορετική νοητική κατάσταση. Σε σύγκριση με την οδήγηση αυτοκινήτου, η μοτοσυκλέτα οδήγησε τους συμμετέχοντες σε μια κατάσταση ήρεμης εγρήγορσης και βαθύτερης συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αυτή η διαφοροποιημένη εγκεφαλική κατάσταση παρέμεινε μετρήσιμη για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Τα αποτελέσματα προσφέρουν επιστημονικό υπόβαθρο σε μια εμπειρία βαθιά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Harley-Davidson: όταν ο αναβάτης βρίσκεται στον δρόμο, η ανάγκη συνεχούς παρατήρησης, ισορροπίας και ανταπόκρισης στο περιβάλλον περιορίζει τους περισπασμούς και τον φέρνει ουσιαστικά στο παρόν.

Για τη Harley-Davidson Athens και τον Όμιλο Φάις, η μοτοσυκλέτα δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μετακίνησης, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελευθερίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον δρόμο.

Πλέον, αυτή η εμπειρία δεν περιγράφεται μόνο από τους ίδιους τους αναβάτες, αλλά αποτυπώνεται και μέσα από μετρήσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς, έμπειρους ενήλικες αναβάτες, οι οποίοι οδήγησαν τις δικές τους μοτοσυκλέτες σε προκαθορισμένη διαδρομή περίπου 22 λεπτών υπό κανονικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αναβάτη, τον εξοπλισμό και τις συνθήκες οδήγησης.

Πηγή: Vaughn et al., Modulation of attention and stress with arousal: The mental and physical effects of riding a motorcycle, Brain Research 1752 (2021), 147203. DOI: 10.1016/j.brainres.2020.147203.