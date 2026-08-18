Η Harley-Davidson ανοίγει το 2026 με νέο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το Nightster σε τιμή που ξεκινά από 14.400 ευρώ. Πρόκειται για μία μοτοσικλέτα με ξεκάθαρο Harley-Davidson χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα με πιο σύγχρονη προσέγγιση σε επίπεδο κινητήρα, πλαισίου και τεχνολογίας. Για τον αναβάτη που θέλει να αποκτήσει μια αυθεντική Harley, χωρίς να στραφεί απαραίτητα σε ένα βαρύ και παραδοσιακό cruiser, το νέο Nightster 2026 αποτελεί ίσως μία από τις πιο ουσιαστικές και ισορροπημένες επιλογές της γκάμας.

Το Nightster διατηρεί την αισθητική και τη φιλοσοφία της ιστορικής οικογένειας Sportster, όμως χτίζεται πάνω σε μία αισθητά πιο σύγχρονη μηχανολογική βάση. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το εμβληματικό styling και το premium DNA της Harley-Davidson, ο αναβάτης αποκτά μια μοτοσικλέτα με πιο άμεση απόκριση, καλύτερη διαχείριση βάρους και σαφώς πιο δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο.

Revolution Max 975T: σύγχρονος V-Twin με ουσία

Στην καρδιά του Nightster βρίσκεται ο Revolution Max 975T, ένας υγρόψυκτος V-Twin κινητήρας 975 κ.εκ., σχεδιασμένος για να προσφέρει την αίσθηση και τον χαρακτήρα που περιμένει κανείς από τη Harley-Davidson, αλλά με πιο εξελιγμένη λειτουργία και σύγχρονη απόδοση.

Ο κινητήρας αποδίδει 89 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 95 Nm ροπής στις 5.750 σ.α.λ., νούμερα που δίνουν στο Nightster πολύ καλή επιτάχυνση, άμεσο άνοιγμα στο γκάζι και συνολικά πιο “ζωντανή” αίσθηση από αυτή που θα περίμενε κανείς από μια παραδοσιακή Harley. Ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν απευθύνεται μόνο στον φίλο του brand, αλλά και στον αναβάτη που αξιολογεί σοβαρά τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας στην πράξη.

Η σχεδίαση του Revolution Max 975T δίνει έμφαση στην ελαστικότητα, στη χρηστικότητα μέσα στην πόλη και στη γραμμική απόδοση στο ανοιχτό δρόμο. Πρόκειται για ένα μοτέρ που συνδυάζει την προσωπικότητα ενός V-Twin με τη σύγχρονη λειτουργία που ζητά ο σημερινός αναβάτης.

Πιο χαμηλό, πιο ελεγχόμενο, πιο φιλικό

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Nightster είναι ο τρόπος με τον οποίο “πατάει” στον δρόμο. Με ύψος σέλας μόλις 705 mm, το μοντέλο εμπνέει άμεσα εμπιστοσύνη, είτε πρόκειται για πιο έμπειρους αναβάτες, είτε για όσους θέλουν μια Harley-Davidson που να είναι πιο εύκολη και προσβάσιμη στην καθημερινή χρήση.

Το βάρος σε λειτουργία των 220 κιλών βρίσκεται σε επίπεδο που βοηθά σημαντικά στους ελιγμούς, ενώ η γενικότερη εργονομία και η συγκέντρωση της μάζας χαμηλά συμβάλλουν σε πολύ καλύτερο έλεγχο στις χαμηλές ταχύτητες, στην κίνηση της πόλης, αλλά και στις πιο σφιχτές διαδρομές.

Η συμπεριφορά του Nightster ξεχωρίζει ακριβώς γιατί δεν στηρίζεται μόνο στο design ή στο brand value. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που έχει δουλευτεί ώστε να προσφέρει πραγματική αίσθηση ελέγχου, σταθερότητα και οδηγική ευκολία.

Πλαίσιο και περιφερειακά που στηρίζουν τον σπορ χαρακτήρα

Το Nightster είναι εξοπλισμένο με μπροστινό πιρούνι SHOWA Dual Bending Valve 41 mm, ενώ πίσω διαθέτει διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός βοηθά τη μοτοσικλέτα να διατηρεί τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στη σφιχτή, ελεγχόμενη αίσθηση που ζητά ένας αναβάτης με απαιτήσεις.

Στο φρενάρισμα, το μοντέλο διαθέτει δίσκο μπροστά με τετραπίστονη δαγκάνα και δίσκο πίσω με μονόπιστη δαγκάνα, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ABS και Traction Control, στοιχεία απαραίτητα για μια σύγχρονη μοτοσικλέτα που καλείται να κινηθεί με ασφάλεια σε διαφορετικές συνθήκες πρόσφυσης.

Επιπλέον, το Nightster διαθέτει επιλέξιμα Riding Modes, δίνοντας στον αναβάτη τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, ανάλογα με το στιλ οδήγησης και τις απαιτήσεις της διαδρομής. Για τον αναβάτη που δεν αρκείται μόνο στην εικόνα, αλλά αναζητά και τεχνολογία με ουσιαστική χρησιμότητα, το Nightster έχει πολλά να προσφέρει.

Harley-Davidson design με καθαρό Sportster αποτύπωμα

Σχεδιαστικά, το Nightster είναι απόλυτα αναγνωρίσιμο ως Harley-Davidson. Η χαμηλή γραμμή, η compact σιλουέτα, η muscular εικόνα του ρεζερβουάρ και το μαύρο φινίρισμα σε βασικά μηχανικά μέρη δίνουν στη μοτοσικλέτα μια πιο σκοτεινή, επιθετική και νεανική ταυτότητα.

Παρότι η σχεδίαση παραμένει πιστή στη λογική Sportster, η συνολική εκτέλεση είναι ξεκάθαρα σύγχρονη. Η LED φωτιστική υπογραφή, η καθαρή διάταξη των οργάνων και η λειτουργική προσέγγιση σε όλες τις βασικές λεπτομέρειες ενισχύουν την αίσθηση ότι το Nightster είναι ένα μοντέλο που κοιτά μπροστά, χωρίς να χάνει τη σύνδεσή του με την κληρονομιά της Harley-Davidson.

Για ποιον είναι το Nightster 2026

Το Harley-Davidson Nightster 2026 απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν να μπουν στον κόσμο της Harley-Davidson μέσα από ένα μοντέλο με αυθεντικό χαρακτήρα, αλλά πιο σύγχρονη λογική. Είναι μία μοτοσικλέτα που μπορεί να καλύψει τον αναβάτη που θέλει ένα premium urban-cruiser με καθημερινή χρηστικότητα, αλλά και εκείνον που εκτιμά την οδηγική ποιότητα, την άμεση απόκριση και την τεχνολογική αναβάθμιση σε σχέση με τις παλαιότερες Sportster γενιές.

Με τιμή που ξεκινά από 14.400 ευρώ, το Nightster τοποθετείται ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στη γκάμα της Harley-Davidson, καθώς συνδυάζει αναγνωρίσιμο design, σύγχρονη πλατφόρμα, καλό επίπεδο εξοπλισμού και ουσιαστική καθημερινή χρηστικότητα.

Χρηματοδότηση με HD Finance μέσω Santander

Το νέο Nightster 2026 γίνεται ακόμη πιο προσιτό, χάρη στη συνεργασία της Harley-Davidson Athens με τη Santander, μέσω του προγράμματος HD Finance. Με 15% προκαταβολή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει τη μοτοσικλέτα με χρηματοδότηση έως και 72 δόσεις, με τη μηνιαία δόση να ξεκινά από μόλις 236 ευρώ μέσω του HD Finance.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα κάνει την απόκτηση μιας αυθεντικής Harley-Davidson ακόμα πιο εφικτή, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή έναν πιο ευέλικτο και προσιτό τρόπο να περάσει στον κόσμο του αμερικανικού θρύλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά

Κινητήρας : Revolution Max 975T, V-Twin, υγρόψυκτος

Revolution Max 975T, V-Twin, υγρόψυκτος Κυβισμός: 975 κ.εκ.

975 κ.εκ. Ισχύς: 89 hp στις 7.500 σ.α.λ.

89 hp στις 7.500 σ.α.λ. Ροπή: 95 Nm στις 5.750 σ.α.λ.

95 Nm στις 5.750 σ.α.λ. Βάρος σε λειτουργία: 220 κιλά

220 κιλά Ύψος σέλας: 705 mm

705 mm Ρεζερβουάρ: 11,7 λίτρα

11,7 λίτρα Εμπρός ανάρτηση : SHOWA Dual Bending Valve 41 mm

SHOWA Dual Bending Valve 41 mm Ηλεκτρονικά : ABS, Traction Control, Riding Modes

ABS, Traction Control, Riding Modes Τιμή εκκίνησης: από 14.400 ευρώ

Ανακαλύψτε από κοντά το νέο Harley-Davidson Nightster 2026 και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα χρηματοδότησης HD Finance στη Harley-Davidson Athens.

Η Harley-Davidson Athens ανήκει στο brand portfolio του ομίλου Φάις.

Harley-Davidson Athens

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