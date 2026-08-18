Στην Εσθονία μεταφέρθηκαν οι πρώτοι τέσσερις κρατούμενοι από τη Σουηδία, εγκαινιάζοντας την εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας για τη μεταφορά έως και 600 καταδίκων στις φυλακές του Τάρτου.

Οι τρόφιμοι έφθασαν αεροπορικώς στη στρατιωτική βάση του Αμάρι, με τη Σουηδία να καλύπτει πλήρως το κόστος φιλοξενίας προκειμένου να αποσυμφορήσει το σωφρονιστικό της σύστημα, το οποίο πιέζεται ασφυκτικά από τις συλλήψεις μελών συμμοριών.

Το χρονοδιάγραμμα των μεταγωγών και η κάλυψη του κόστους

Το Ταλίν και η Στοκχόλμη κατέληξαν το 2025 σε συμφωνία για τη σταδιακή μεταφορά έως και 600 κρατουμένων από τη Σουηδία, οι οποίοι θα εκτίσουν τις ποινές τους στις εγκαταστάσεις του Τάρτου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Έως και 100 κρατούμενοι αναμένονται σταδιακά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

αναμένονται σταδιακά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί έως το τέλος του έτους.

έως το τέλος του έτους. Η Σουηδία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας και συντήρησης των τροφίμων.

Οι όροι του Ταλίν

Η Εσθονία έχει θέσει σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να ελέγχει τα προφίλ των κρατουμένων που επιλέγει να στείλει η Σουηδία και να απορρίπτει περιπτώσεις εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Παράλληλα, ορίζεται ρητά ότι οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι δεν θα δικαιούνται άδειες και θα επιστρέφονται υποχρεωτικά στη Σουηδία πριν από την οριστική αποφυλάκισή τους.

Υπερπληθυσμός στη Σουηδία – Διαθέσιμες υποδομές στην Εσθονία

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά κρίθηκε αναγκαία καθώς η σουηδική αστυνομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις επιχειρήσεις για την εξάρθρωση των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας ήταν να γεμίσουν ασφυκτικά οι φυλακές της σκανδιναβικής χώρας.

Στον αντίποδα, η Εσθονία διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό πληρότητας φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί τις υποδομές της παρέχοντας σωφρονιστικές υπηρεσίες σε εταίρους της ΕΕ