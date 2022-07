Στο δρόμο της επιστροφής ο Marc Marquez

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Marc Marquez επισκέφτηκε την ομάδα γιατρών που τον παρακολουθεί στη Μαδρίτη προκειμένου ναΑυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε ξανά στις πίστες τον 8 φορές πρωταθλητή. αξιολογήσει την κατάσταση του δεξιού του χεριού. Έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση που πραγματοποίησε ο αναβάτης MotoGP στην Minnesota των ΗΠΑ, τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν πολύ καλά με το οστό στον βραχίονα να έχει τοποθετηθεί σωστά.

Οι Dr. Joaquin Sanchez Sotelo, Dr. Samuel Antuna και Dr. Angel Cotorro που εξέτασαν τον Marquez βρήκαν την πορεία ανάρρωσης του χεριού του εξαιρετική και του επέτρεψαν να μπει στην επόμενη φάση αποθεραπείας του. Αυτή, περιλαμβάνει ασκήσεις κινητικότητας στο εγχειρισμένο χέρι με φυσιοθεραπείες, αλλά και αερόβια άσκηση για επαναφορά.

Adiós cabestrillo! La revisión fue muy bien, empezamos recuperación. Sin pausa pero sin prisa 💪🏼

Bye sling! The medical check went very well, let's start the recovery. Slowly but surely ✊🏼#MM93 pic.twitter.com/ovjf4PQ799