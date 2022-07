Ο ανηφορικός δρόμος της αποθεραπείας του Marc Marquez

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Marc Marquez συνεχίζει την αποθεραπεία του έπειτα από την 4η επέμβαση στο τραυματισμένο του χέρι. Αν όλα πάνε καλά ίσως δούμε στο τέλος της σεζόν να επιστρέφει ο Marquez στο MotoGP.Ο Ισπανός πέρασε δύσκολες στιγμές, αλλά είναι αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει και μάλιστα θα είναι ανταγωνιστικός και κυρίως δεν θα πονάει. Αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του MotoGP προκειμένου να τους ευχαριστήσει αλλά να τους ενημερώσει για την κατάσταση της αποθεραπείας του. Ας δούμε τι έγραψε ο 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής:

«Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα συμπαράστασης από εσάς, τους οπαδούς μου, και τα εκτιμώ ειδικά σε καταστάσεις σαν και αυτή. Θέλω να σας ενημερώσω για τα νεότερα όσον αφορά στην αποκατάσταση μου.

Η πιθανότητα πως ίσως χρειαζόταν να υποβληθώ σε μια νέα εγχείρηση υπήρχε από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Εξετάζαμε το χέρι μου περιοδικά, για να δούμε την εξέλιξη του κατάγματος μετά από το τρίτο χειρουργείο. Όταν έφτασε η περίοδος των δοκιμαστικών λίγο πριν τη νέα σεζόν, ήθελα να πείσω τον εαυτό μου πως μπορούσα να το κάνω, με τη φράση «η δύναμη βρίσκεται στο μυαλό» να είναι το μότο μου. Όμως όταν ξεκίνησε η σεζόν, κατάλαβα πως οι περιορισμοί ήταν πολύ μεγάλοι. Ήθελα να συμμετάσχω σε ολόκληρη τη σεζόν, καθώς το κόκκαλο δεν είχε θρέψει 100% από την τρίτη επέμβαση, αλλά γνωρίζοντας παράλληλα τους περιορισμούς μου και κρύβοντας τη δυσφορία μου, ώστε να αποφεύγω τις καθημερινές ερωτήσεις. Μόνο όσοι ήταν ιδιαίτερα κοντά μου γνώριζαν την κατάσταση μου.





Η καθοριστική στιγμή ήρθε κοντά στο Γαλλικό GP, όταν προετοιμαζόμασταν για μια αξονική τομογραφία. Πήραμε την απόφαση να προβούμε σε νέα επέμβαση. Το ότι η εγχείρηση έγινε στις Η.Π.Α., αποτέλεσε έκπληξη για εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο είχαν σχεδιάσει την προεγχειρητική και την μετεγχειρητική περίοδο. Είναι πολύ διαφορετικά από ότι στην Ισπανία. Η μετεγχειρητική περίοδος ήταν πολύ γρήγορη, με έβγαλαν αμέσως από το νοσοκομείο, επιτρέποντας μου να πάρω το αεροπλάνο και να επιστρέψω σπίτι. Αντίθετα, η προεγχειρητική περίοδος ήταν διεξοδικά σχεδιασμένη, και όλα έγιναν πολύ πριν.



Πριν την επέμβαση είχα καλή διάθεση, αλλά τις ώρες που ακολούθησαν αισθάνθηκα χειρότερα, λόγω της αναισθησίας και του πόνου. Ήμουν άσχημα για δύο με τρεις ημέρες, αλλά καθώς αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα εγχειριστεί στο χέρι και ήξερα πώς θα νιώσω, γνώριζα πως ο πόνος ήταν φυσιολογικός και θα υποχωρούσε αργότερα.

"Come back stronger!!!" 💪



We'll see you back here soon, @marcmarquez93! 🙌#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/TmC8WcHTSZ