Μεγάλη νίκη για Leclerc και Ferrari στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς!

Το πρώτο Grand Prix της φετινής χρονιάς είναι γεγονός. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Bahrain όπου ήδη από τα επίσημα δοκιμαστικά αποδείχθηκε ότι τα νέα μονοθέσια, αλλάζουν τα φαβορί αλλά και τα προγνωστικά της φετινής χρονιάς.

Τα μονοθέσια πλέον διαθέτουν τροχούς 18 ιντσών, κάτι που δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε όσους πιλότους προέρχονται πρόσφατα από την Formula 2, όπου εδώ και μία διετία χρησιμοποιείται το ίδιο μέγεθος.Οι προβολείς άναψαν, η πίστα φωτίζεται άριστα και οι οδηγοί δηλώνουν ξεκάθαρα ενθουσιασμένοι για τον πρώτο αγώνα. Η πίστα του Σακχίρ έχει μήκος 5.412 μέτρα, οι γύροι είναι 57 και η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες .Η γόμα C1 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C3 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή.

Θυμίζουμε πως ο Charles Leclerc έχει την Pole position, ακολουθεί ο Max Verstappen, τρίτος ο Sainz, τέταρτος ο Perez και πέμπτος ο Lewis Hamilton, ο οποίος φαίνεται πως θα έχει πιο δύσκολη χρονιά από όσο ήλπιζε.

Τα φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν για πρώτη φορά φέτος

Ο Leclerc κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στην πρώτη κρίσιμη στροφή, κρατώντας το Max Verstappen πίσω του. Η εκκίνηση του Hamilton ήταν επίσης πολύ καλή καθώς κέρδισε μία θέση στην επιτάχυνση και πέρασε τέταρτος. Μεγάλος χαμένος στους δύο πρώτους γύρους ο Bottas ο οποίος έχασε 8 θέσεις και βρίσκεται στην 14η θέση, κάνοντας κακή εκκίνηση.

Πολλές αναταράξεις στην πίστα όπως φαίνεται και από τις κάμερες στα κράνη των οδηγών, ενώ πλέον πολλοί πιλότοι έχουν εξοπλίσει τα μονοθέσια με κάμερες εντός του cockpit, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα.

Στους πρώτους πέντε γύρους η μονομαχία ανάμεσα σε Russel και Magnussen ξεχωρίζει για την έκτη θέση, ενώ ο Ocon χρεώνεται με 5 δευτ. ποινή για επαφή που προκάλεσε με τον Schumacher.

Οι πρώτοι 10 γύροι κυλούν ομαλά χωρίς περαιτέρω επαφές και με τους οδηγούς να μένουν πιστοί στις στρατηγικές που είχαν σχεδιάσει. Ο Leclerc μεγαλώνει την απόσταση από τον Verstappen στα 2.534δευτ. ενώ ο Bottas βρίσκεται στην 12η θέση μετά από δύο προσπεράσεις.

Στον 14ο γύρο οι διαφορές ανάμεσα στους πέντε πρώτους οδηγούς μεγαλώνουν αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ οι πρώτοι που επισκέπτονται τα pits είναι οι Albon και Russel. Ακολουθεί ο Verstappen με 2.9 δευτ. για αλλαγή ελαστικών ενώ ο Sainz χρειάστηκε μόνο 2.3 δευτ.

Η μάχη μεταφέρεται και στα pits λοιπόν εκτός από την πίστα, ανάμεσα σε Ferrari και Red Bull. Ο Leclerc επισκέπτεται και αυτός τα pits στον 16ο γύρο (3.1 δευτ.) και επιστρέφει στη πίστα μπροστά από τον Max Verstappen με τον κόσμο να ζητωκραυγάζει.

Στον 17ο γύρο ο Max Verstappen προσπερνάει στην πρώτη θέση, όμως αμέσως απαντάει ο Leclerc και ξαναπαίρνει την πρώτη θέση. Εντυπωσιακή μονομαχία. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στον επόμενο γύρο. Max και Leclerc πραγματοποιούν εναλλάξ προσπεράσεις με τη χρήση DRS.

Ανοίγει ξανά τη ψαλίδα ο Leclerc ο οποίος έδειξε σε όλους πως η Ferrari έχει πλέον το μονοθέσιο να κυνηγήσει την κορυφή, δίνοντας άμεσες απαντήσεις στον Verstappen.

Ο Bottas δίνει την δική του μάχη με τον Zhou για την 12η θέση. Τελικά καταφέρνει να τον περάσει ενώ στον 26ο γύρο στα pits μπαίνει και ο Alonso βάζοντας σκληρή γόμα. Δεύτερο pit stop και για τον Hamilton στον 28ο γύρο ο οποίος βάζει μέση γόμα και είναι έτοιμος από την 8η θέση να κυνηγήσει την 5η, όπως και είχε δηλώσει πριν τον αγώνα. Πολύ καθαρός αγώνας με τους οδηγούς να μην παίρνουν ιδιαίτερα ρίσκα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Στον 31ο γύρο ο Verstappen επισκέπτεται τα pits για δεύτερη φορά (3.0δευτ.) ενώ αμέσως καλούν και τον Leclerc ο οποίος αλλάζει ελαστικά σε 2.5 δευτ. Η διαφορά πλέον ανάμεσα τους είναι στα 2.6 δευτ. μη δίνοντας DRS στον Ολλανδό.

Ο Hamilton περνάει στην έκτη θέση περνώντας τον Magnussen στην ευθεία με τις αναταράξεις να είναι απίστευτες. Sainz και Perez μπαίνουν παράλληλα στα pit stop. (2.4 και 2.6 δευτ. αντίστοιχα).Ο Tsunoda με πολύ συνετή οδήγηση προσπαθεί συνεχώς να μπει στην 10άδα και καταφέρνει να περάσει τον Alonso στην ευθεία ενεργοποιώντας το DRS. Η McLaren αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τόσο στην πίστα όσο και στα pits ενώ ο Hamilton κατάφερε να περάσει στην πέμπτη θέση.

Στον 44ο γύρο ο Verstappen επισκέπτεται ξανά τα pit stops βάζοντας μαλακή γόμα (με τα μεσαία γόμα δεν τα πήγε πολύ καλά), ενώ ενημερώνει την ομάδα του ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που βαραίνει υπερβολικά το τιμόνι του.

Στον 46ο γύρο το μονοθέσιο του Gasly παίρνει φωτιά, με τον οδηγό ευτυχώς να αποχωρεί εγκαίρως. Το Virtual Safety Car κάνει την είσοδο του. Ο Leclerc εκμεταλλεύεται τον χρόνο και εισέρχεται στα pit stops, ενώ πλέον υπάρχει κανονικό Safety Car, 10 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Στον 51 το αυτοκίνητο ασφαλείας αποχωρεί και πλέον ξαναρχίζει ο αγώνας, με τις διαφορές να έχουν μηδενιστεί. Ο Leclerc ξεκινά πολύ έξυπνα, ενώ ο Verstappen με το λαβωμένο τιμόνι προσπαθεί να διατηρηθεί δεύτερος. Στον 54ο γύρο ο Sainz περνάει το Max και παίρνει την 2η θέση, δίνοντας στους φίλους της Ferrari να πανηγυρίζουν για μία εξαιρετική νίκη, με τις δύο πρώτες θέσεις. Τελικά ο Ολλανδός αποχωρεί δύο γύρους πριν το τέλος.

Στον τελευταίο γύρο «μένει» και το μονοθέσιο του Perez (το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull), και πλέον ο Hamilton παίρνει την τρίτη θέση, υπογράφοντας την σημερινή καταστροφή για τους περσινούς πρωταθλητές.