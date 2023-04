Sprint Shootout: Η νέα εμπειρία στους αγώνες της F1

Του Περικλή Χαλάτση

Την ώρα που από χθες το απόγευμα (Παρασκευή 28/4) έχει ήδη κριθεί η Pole Position για τον αγώνα της Κυριακής στο Baku, οδηγοί και ομάδες έχουν στρέψει σήμερα το ενδιαφέρον τους σ αυτό το Sprint Shootout που για πρώτη φορά εγκαινιάζεται στην F1.

Ενδεχομένως κάποιοι αρχικά να μην το είδαν με καλό μάτι. Μεγαλύτερη προετοιμασία και περισσότερα έξοδα.

Ωστόσο θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή τη φορά οι οργανωτές έχουν δίκιο. Η επιτροπή της F1 από την Τρίτη, 25 Απριλίου, ενέκρινε το Sprint Shootout με σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και των οδηγών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το Sprint Shootout θα παίξει ρόλο μιας διαφορετικής Pole position, αποκλειστικά για το Sprint.

Tο Sprint Shootout θα διεξαχθεί σήμερα (Σάββατο) στις 11:30 ώρα Ελλάδος και θα περιλαμβάνει τρία μέρη:

Q1, με διάρκεια 12 λεπτά, Q2 με διάρκεια 10 λεπτά και το τελικό Q3 με διάρκεια 8 λεπτά. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν φρέσκα σετ ελαστικών και συγκεκριμένα τη μέση γόμα στο Q1 και Q2, και τη μαλακή στο Q3. Ο πιλότος που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στο Sprint Shootout θα λάβει το αντίστοιχο βραβείο Pirelli Sprint Shootout και θα ξεκινήσει πρώτος το Sprint.

Τι καλό έχει τώρα το νέο Sprint. Πρώτον οι βαθμοί. Θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας μικρότερος από αυτόν της Κυριακής αλλά θα βαθμολογούνται οι πιλότοι. Δεύτερον και σημαντικότερο η τηλεθέαση. Από τη στιγμή που γίνεται αγώνας και μάλιστα χωρίς καμιά επίπτωση σε περίπτωση κάποιου απροόπτου, στον αγώνα της Κυριακής, οι οδηγοί θα κινηθούν οριακά. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές στα Sprint αν κάποιος είχε μια έξοδο υπήρχαν επιπτώσεις στη συνέχεια στη σειρά εκκίνησης του αγώνα.

Η μειωμένη διάρκεια του Sprint Shootout θεωρητικά επιτρέπει στους οδηγούς να μπουν στα πιτ στο Q1. Στις άλλες δυο περιόδους μπορούν να κάνουν δυο γύρους αλλά όχι να μπουν στα πιτ. Κάθε οδηγός έχει στη διάθεσή του δυο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης γόμας και έξι σετ μαλακής γόμας (12 συνολικά): ένα λιγότερο σε σχέση μ’ ένα κανονικό Σαββατοκύριακο χωρίς αγώνα Sprint. Εκτός αυτών υπάρχουν και τέσσερα σετ ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato Green και τρία σετ βρόχινων ελαστικών Cinturato Blue.

Τώρα ανεξάρτητα με ότι συμβεί στο Sprint ( θα γίνει σήμερα Σάββατο στις 16.30 ώρα Ελλάδος) , η σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής δεν επηρεάζεται από τη σημερινή αναμέτρηση. Οι αγώνες sprint είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι του αγωνιστικού διημέρου.

Με αυτήν την αλλαγή αυξάνεται το ενδιαφέρον για όλους (πιλότους, ομάδες, θεατές). Ο νικητής του Sprint παίρνει 8 βαθμούς, ο δεύτερος 7, ο τρίτος 6 , ο τέταρτος 5, ο πέμπτος 4, ο έκτος 3, ο έβδομος 2 και ο όγδοος 1 βαθμό.

Ο αγώνας γίνεται μέσα στους δρόμους της πόλης. Σε κάποια σημεία υπάρχουν μεγάλες ευθείες και τα μονοθέσια αγγίζουν τα 330 χλμ ενώ σε κάποια άλλα σημεία είναι στενά και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ένα λάθος σημαίνει κόκκινη σημαία και διακοπή του αγώνα. Ο αγώνας διεξάγεται σε μια διαδρομή που συνδυάζει στενές στροφές και μεγάλες ευθείες. Με μήκος πάνω από 6km είναι μια από τις μεγαλύτερες διαδρομές στο πρόγραμμα. Περιέχει δύσκολα κομμάτια μέσα στην ιστορική πόλη (όπου η πίστα στενεύει στα 7.6m) στροφές 90 μοιρών αλλά και ευθείες με δυο ζώνες DRS.

Οι οργανωτές λένε πως το οδόστρωμα είναι εντελώς νέο. Η τραχύτητα της νέας ασφάλτου είναι ελάχιστη και δε φθείρει τα ελαστικά. Η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας F1 για τη διαδρομή στο Μπακού: η C3 είναι η P Zero λευκή σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα.

Ευτυχώς φέτος άλλαξε η ημερομηνία του αγώνα. Το 2022 έγινε τον Ιούνιο και η θερμοκρασία οδοστρώματος ξεπερνούσε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Φέτος γίνεται τον Απρίλιο που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες τουλάχιστον κατά 10 βαθμούς Κελσίου. Ένα από τα κλειδιά του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών.

Ο Mario Isola, Διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναφέρθηκε στο Grand Prix του Azerbaijan:

«Το Μπακού έχει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά, στο ημερολόγιο της Formula 1. Υπάρχει ένα πολύ αργό τμήμα, σύνηθες σε διαδρομές πόλης αλλά και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα. Επιλέξαμε τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας του 2023 που ταιριάζουν σ’ αυτό τον αγώνα. Ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες του Σαββατοκύριακου, πέρα από το σωστό συμβιβασμό στο σετάρισμα του μονοθεσίου θα είναι και η διαχείριση των ελαστικών.

Τα ελαστικά στον εμπρός άξονα θέλουν ζέσταμα για να προσφέρουν τη μέγιστη πρόσφυση – στις μεγάλες ευθείες πέφτει η θερμοκρασία – ενώ την ίδια στιγμή είναι κρίσιμο να μην υπερθερμάνεις τα πίσω ελαστικά στη φάση της επιτάχυνσης. Οπότε κλειδί θα είναι η ισορροπία των θερμοκρασιών ανάμεσα στον εμπρός και στον πίσω άξονα καθώς υπάρχει κίνδυνος για μπλοκάρισμα.

Οι τοίχοι στο Αζερμπαϊτζάν δεν παίρνουν αιχμαλώτους όπως έχουμε δει σε προηγούμενους αγώνες. Φέτος έχουμε και το ντεμπούτο του Sprint Shootout το πρωί του Σαββάτου το οποίο θα καθορίσει την σειρά εκκίνησης για τον αγώνα Sprint το ίδιο απόγευμα. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ μέσης γόμας στην πρώτη περίοδο του Sprint Shootout και ένα σετ μέσης γόμας στη δεύτερη περίοδο. Μετά στην τρίτη περίοδο πρέπει να χρησιμοποιήσουν μαλακή γόμα. Αυτό θέτει μια έξτρα πρόκληση για τις ομάδες και για την Pirelli καθώς θα υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα στοιχεία από διάνυση μεγάλων αποστάσεων. Είμαστε όμως σίγουροι ότι πρόκειται για μια επιλογή που θα προσθέσει στο θέαμα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου Formula 1 Grand Prix.»

Το Sprint Shootout θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ και το F1 TV Pro επίσης συνδρομητικό.Όμως σήμερα το απόγευμα το Sprint όπως και τον αγώνα της Κυριακής θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Ant1.

Αύριο Κυριακή ο αγώνας θα ξεκινήσει με αυτή τη σειρά: