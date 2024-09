Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ιδιωτικός διαστημικός περίπατος της αποστολή Polaris Dawn. «Ο διαστημικός περίπατος Polaris Dawn έχει πλέον ολοκληρωθεί», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της η Space X.

Watch Dragon's first spacewalk with the @PolarisProgram's Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

The Polaris Dawn spacewalk is now complete, marking the first time commercial astronauts have completed a spacewalk from a commercial spacecraft! Congratulations to @rookisaacman, @Gillis_SarahE, @KiddPoteet, @annawmenon, and to all the SpaceX teams!

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Όπως μεταδίδει το BBC News όλοι μέσα στο διαστημικός σκάφος είναι υγιείς και σύντομα θα μπορούν να βγάλουν τις στολές τους.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jared Isaacman είναι ο πρώτος ερασιτέχνης αστροναύτης που περπατάει στο διάστημα.

«Πίσω στο σπίτι έχουμε όλοι πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ η Γη σίγουρα μοιάζει με έναν τέλειο κόσμο», λέει καθώς βγαίνει στο διάστημα, όπως μεταδίδει το BBC News.

Ο Jared Isaacman – που χρηματοδοτεί την αποστολή Polaris Dawn που εκτοξεύθηκε την Τρίτη και είναι επικεφαλής της – ολοκλήρωσε τις δοκιμές κινητικότητας της στολής του και τώρα είναι πίσω στο Dragon.

Polaris Dawn’s Mission Commander @rookisaacman has completed his suit mobility tests and is now back inside Dragon pic.twitter.com/oyEvjEKfRo — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Ο επικεφαλής δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έκανε τις δοκιμές κινητικότητας στολής ενώ το Dragon πετούσε μεταξύ Αυστραλίας και Ανταρκτικής

Η ειδική της αποστολής Sarah Gillis ακολούθησε, βγήκε στο διάστημα, έκανε την ίδια σειρά δοκιμών κινητικότητας στολής και πλέον είναι πίσω στο διαστημόπλοιο. Το εσωτερικό του Dragon καθώς το διαστημόπλοιο συνεχίζει να διεξάγει τον έλεγχο διαρροής καταπακτής.

Η ομάδα των 4 αναμένεται να επιστρέψει στη Γη το Σάββατο.

Δείτε εκπληκτικά βίντεο από τον περίπατο στο διάστημα:

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Commander @rookisaacman conducting suit mobility tests while Dragon flies between Australia and Antarctica pic.twitter.com/yj3vFOTNzQ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Mission Specialist @Gillis_SarahE is conducting the same series of suit mobility tests @rookisaacman completed pic.twitter.com/XbS6SNFv3a — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024