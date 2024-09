Επιμέλεια: Κλεάνθης Γρίβας

Brenda Baletti, Ph.D.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The Defender – Childrens Health Defense

4 Σεπτεμβρίου 2024

https://childrenshealthdefense.org/defender/scientific-findings-explain-link-vaccines-autism-health-agencies-ignore/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20240904

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δημόσιας υγείας συνεχίζουν να αγνοούν τις επιστημονικές προόδους, που έγιναν σε μεγάλο βαθμό από εξέχοντες επιστήμονες που εργάζονται εκτός των ΗΠΑ, παρά τις εκκλήσεις των επιστημόνων προς τις υπηρεσίες να ερευνήσουν τη σχέση και να σταματήσουν να λένε στους γονείς ότι το αλουμίνιο στα εμβόλια είναι ασφαλές.

Πέντε σημαντικά επιστημονικά ευρήματα, μαζί, εξηγούν πώς τα εμβόλια προκαλούν τον αυτισμό, έγραψε ο συγγραφέας JB Handley στο Substack του . Η αιτία έχει τις ρίζες της στην απόκριση του οργανισμού στο ανοσοενισχυτικό αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε 6 εμβόλια στο πρόγραμμα εμβολιασμού της παιδικής ηλικίας .

Οι ομοσπονδιακοί φορείς δημόσιας υγείας συνεχίζουν να «αγνοούν» αυτές τις επιστημονικές εξελίξεις – που έγιναν σε μεγάλο βαθμό από εξέχοντες επιστήμονες που εργάζονται εκτός των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία – παρά τις εκκλήσεις των επιστημόνων προς τους φορείς δημόσιας υγείας να ερευνήσουν τη σύνδεση και να σταματήσουν να λένε στο αμερικανικό κοινό ότι το αλουμίνιο στα εμβόλια είναι ασφαλές.

Το έναυσμα για τον αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, σύμφωνα με τον Handley, είναι η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορεί να αλλάξει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο όταν η ενεργοποίηση συμβαίνει είτε σε έγκυο μητέρα είτε σε μικρό παιδί.

Αυτό συμβαίνει επειδή το νευροτοξικό αλουμίνιο στα εμβόλια μεταφέρεται εύκολα στον εγκέφαλο. Εκεί, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή σε ευάλωτα άτομα πυροδοτώντας την παραγωγή μιας βασικής κυτοκίνης (της ιντερλευκίνης 6 ή IL-6), μιας πρωτεΐνης που επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η IL-6 έχει συνδεθεί με τον αυτισμό.

Ο Handley, συγγραφέας του βιβλίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, «How to End the Autism Epidemic», συνιδρυτής του ιστότοπου Age of Autism και πατέρας ενός γιου με αυτισμό, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ιστότοπο Vaccine Papers , ο οποίος συλλέγει και αναλύει σχετική επιστήμη , για να περιγράψει τα βασικά επιστημονικά ευρήματα που κάνουν αυτή την υπόθεση.

Αυτή η σημαντική έρευνα γίνεται σε μεγάλο βαθμό εκτός των ΗΠΑ, επειδή στις ΗΠΑ η έρευνα για τον αυτισμό που είναι «ακόμη και εξ αποστάσεως αμφιλεγόμενη» και είναι αδύνατο να χρηματοδοτηθεί ή να εγκριθεί, έγραψε.

Η έρευνα που αναφέρει ο Handley άρχισε να εμφανίζεται το 2004 και μεγάλο μέρος της βγήκε μετά το 2009 – αφού το Δικαστήριο Εμβολίων απέρριψε την υπόθεση για το εμβόλιο αυτισμού και αρνήθηκε την αποζημίωση για τους τραυματισμούς τους από το εμβόλιο σε χιλιάδες οικογένειες.

Παραθέτοντας τα Vaccine Papers, ο Handley έγραψε ότι τα εμβόλια πρέπει να υποβάλλονται σε αντικειμενική ανάλυση κινδύνου-οφέλους και θα πρέπει να θεωρούνται ως ιατρική θεραπεία μόνο εάν κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό:

«Το πρόβλημα με τα εμβόλια είναι ότι οι κίνδυνοι έχουν υποτιμηθεί και τα οφέλη έχουν υπερεκτιμηθεί. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εγκεφαλικής βλάβης από τα εμβόλια είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι συνήθως πιστεύεται.

Η εγκεφαλική βλάβη μπορεί να είναι καταστροφική για τη ζωή ενός παιδιού και την οικογένεια του. Το προσωπικό και οικονομικό κόστος του τραυματισμού από το εμβόλιο είναι συχνά τεράστιο. Επομένως, ακόμη και ένας μικρός κίνδυνος εγκεφαλικής βλάβης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Και η επιστήμη υποδηλώνει έντονα ότι ο κίνδυνος δεν είναι μικρός».

Ενισχυτικό αλουμίνιο: τα δεδομένα που λείπουν από μια «αεροστεγή εξήγηση» του αυτισμού που προκαλείται από εμβόλια

Ο Handley ξεκίνησε την ιστορία με την ανακάλυψη ότι είπε ότι συνδέει την έρευνα για τα εμβόλια και τον αυτισμό: μια εργασία του 2018 από τον Christopher Exley, Ph.D., και τους συνεργάτες του που έδειχνε « σοκαριστικά υψηλά » επίπεδα αλουμινίου σε 10 δείγματα εγκεφάλου με αυτισμό.

Σύμφωνα με τον Exley, η θέση του αλουμινίου υποδηλώνει ότι εισέρχεται στον εγκέφαλο μέσω προφλεγμονωδών κυττάρων που είχαν φορτωθεί με τη νευροτοξίνη. Το εύρημα του Exley είναι παρόμοιο με προηγούμενη έρευνα που δείχνει τι συμβαίνει με τα μονοκύτταρα –έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων– στα σημεία ένεσης του εμβολίου .

Αυτό είναι σημαντικό, έγραψε ο Handley, επειδή θα γινόταν σαφές ότι τα μακροφάγα (ένας τύπος μονοκυττάρου) μετακινούσαν αλουμίνιο από το σημείο της ένεσης στον εγκέφαλο.

Η μελέτη του Exley «παρείχε τα μόνα δεδομένα που λείπουν από μια αεροστεγή εξήγηση» για το τι συνέβη στις αμέτρητες οικογένειες των οποίων τα παιδιά ανέπτυξαν αυτισμό μετά τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τον Handley.

Το ανοσοενισχυτικό αλουμινίου είναι ένα πρόσθετο που «χρησιμεύει στην αφύπνιση» του ανοσοποιητικού συστήματος, έτσι ώστε να αναγνωρίζει το αντιγόνο για οτιδήποτε προστατεύει το εμβόλιο, εξήγησε.

Η ποσότητα του αλουμινίου στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά έχει εκτοξευθεί από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με μια μελέτη του 2016 – επειδή τα ποσοστά εμβολιασμού για όλα τα παιδιά αυξήθηκαν σημαντικά και περισσότερα εμβόλια προστέθηκαν στο πρόγραμμα της παιδικής ηλικίας.

«Ένα παιδί στα μέσα της δεκαετίας του 1980 θα είχε λάβει 1.250 μικρογραμμάρια αλουμινίου από τα εμβόλιά του μέχρι την ηλικία των 3 ετών εάν ήταν πλήρως εμβολιασμένο. Σήμερα, αυτός ο αριθμός είναι 4.925 μικρογραμμάρια, σχεδόν τετραπλασιασμός του συνολικού αλουμινίου», έγραψε.

Ωστόσο, το αλουμίνιο είναι μια αποδεδειγμένη νευροτοξίνη που ποτέ δεν δοκιμάστηκε για την ασφάλειά του σε εμβόλια για μωρά. Η οποία εγκυμονεί κίνδυνο για αυτοάνοση νόσο, σύμφωνα με τους Καναδούς επιστήμονες Chris Shaw, Ph.D., και Lucija Tomljenovic, Ph.D..

Το αλουμίνιο είναι το πιο κοινό ανοσοενισχυτικό εμβολίου, παρόλο που οι μηχανισμοί μέσω των οποίων λειτουργεί ως ανοσοενισχυτικό παραμένουν άγνωστοι.

Παρά την έλλειψη δεδομένων για την τοξικολογία του, «η ιδέα ότι το αλουμίνιο στα εμβόλια είναι ασφαλές φαίνεται να είναι ευρέως αποδεκτή», έγραψαν οι Shaw και Tomljenovic.

Ακόμη και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες ενέσεις με ένα ανοσοενισχυτικό αλουμινίου είναι ασφαλείς, έγραψε ο Handley.

Τώρα ένας αυξανόμενος όγκος επιστημονικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι αυτές οι επαναλαμβανόμενες ενέσεις δεν είναι καθόλου ασφαλείς. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι «πέντε σαφείς, αναπαραγόμενες και σχετικές ανακαλύψεις που εξηγούν πώς προκαλείται ο αυτισμός έχουν σχηματίσει μια αναμφισβήτητα σαφή εικόνα της αιτιώδους αιτίας του αυτισμού», έγραψε ο Handley.

Πέντε βασικές ανακαλύψεις:

Υπάρχει μόνιμη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος στον εγκέφαλο των ατόμων με αυτισμό.

Έρευνα από τον αείμνηστο επιστήμονα του Caltech Δρ. Paul Patterson, συγγραφέα του βιβλίου «Εγκυμοσύνη, Ανοσία, Σχιζοφρένεια και Αυτισμός» έδειξε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο με τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν τη νευροανάπτυξη.

Ο Patterson και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι εάν το ανοσοποιητικό σύστημα μιας εγκύου μητέρας υπόκειται σε υψηλή ενεργοποίηση – για παράδειγμα, από σοβαρή ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης – μπορεί να επηρεάσει τη νευροανάπτυξη του παιδιού της, οδηγώντας αργότερα σε νευρολογικά προβλήματα.

Ο Patterson σημείωσε ότι οι εγκέφαλοι των ατόμων με αυτισμό δείχνουν ότι συνέβη μια τέτοια ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, επικαλούμενος γιατρούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που βρήκαν «νευρική φλεγμονή» σε μια μεταθανάτια εξέταση του εγκεφάλου ασθενών με αυτισμό. Αυτό το εύρημα έχει επαναληφθεί από τότε αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και από ερευνητές στην Ιαπωνία , έγραψε ο Handly.

Ο Patterson και οι συνεργάτες του υπέθεσαν ότι η χρόνια νευρική φλεγμονή προέρχεται από κυτοκίνες, που παράγονται από λευκά αιμοσφαίρια σε υψηλότερους ρυθμούς όταν υπάρχει λοίμωξη, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον εμβρυϊκό εγκέφαλο. Συγκεκριμένα, μια κυτοκίνη, η IL-6, έχει ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποτέλεσμα, υποστήριξαν.

Προκάλεσαν αυτή τη νευρική φλεγμονή σε ένα πείραμα που περιελάμβανε ένεση σε ποντίκια με IL-6 και είδαν αλλαγές στη νευρολογία των απογόνων των ποντικών. Αργότερα συνέδεσαν την ενεργοποίηση του μητρικού ανοσοποιητικού ειδικά με συμπτώματα αυτισμού σε ποντίκια και πιθήκους . Άλλοι επιστήμονες επανέλαβαν τις μελέτες τους .

Το 2006, ο Patterson συνέδεσε τον μητρικό εμβολιασμό με πιθανή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Είπε ότι η τρέχουσα έρευνα θέτει το ερώτημα: «Πρέπει πραγματικά να προωθήσουμε τον καθολικό μητρικό εμβολιασμό;»

Το ανοσοενισχυτικό αλουμινίου είναι εξαιρετικά νευροτοξικό και προκαλεί ανοσοενεργοποίηση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και τα CDC βασίζουν τις συστάσεις τους για τη χρήση αλουμινίου στα εμβόλια σε μια μελέτη του 2011 που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αλουμίνιο συσσωρεύεται στο σκελετικό σύστημα και όχι στους μαλακούς ιστούς και ότι είναι ασφαλές.

Ωστόσο, ο Handley έγραψε ότι αυτή η “υπόθεση εργασίας” για το αλουμίνιο βασίζεται σε μελέτες διαλυμένου αλουμινίου – και όχι του υδροξειδίου του αλουμινίου που χρησιμοποιείται στα εμβόλια.

▪ Πιο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το υδροξείδιο του αργιλίου είναι ένα νανοσωματίδιο που απορροφάται από τα μακροφάγα του σώματος, τα οποία μπορούν εύκολα να το μεταφέρουν στον εγκέφαλο.

▪ Μια εργασία του 2007 από τον Shaw έδειξε μια σχέση μεταξύ του ανοσοενισχυτικού αλουμινίου και του θανάτου του κινητικού νευρώνα. Ο Shaw και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν αρκετές εργασίες που δείχνουν ότι το υδροξείδιο του αργιλίου είναι νευροτοξικό, ιδιαίτερα σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Και ζήτησαν μια «επείγουσα» επανεκτίμηση του προφίλ ασφάλειας των εμβολίων που περιέχουν πρόσθετο αλουμινίου.

▪ Αρκετές μελέτες στη Γαλλία έδειξαν επίσης ότι το ανοσοενισχυτικό αλουμινίου που εγχέεται στο σώμα συχνά καταλήγει στον εγκέφαλο, και προκαλεί νευροτοξικότητα.

▪ Μια γαλλική μελέτη του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Toxicology διαπίστωσε ότι το ανοσοενισχυτικό είχε «μακροχρόνια βιοεπιμονή» –πράγμα που σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορούσε να το ξεφορτωθεί– και συνδέθηκε με διάφορες ασθένειες, όπως «σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, γνωστική δυσλειτουργία, μυαλγία, δυσαυτονομία και αυτοάνοση/ φλεγμονώδη χαρακτηριστικά».

Οι συγγραφείς της γαλλικής μελέτης διαπίστωσαν επίσης ότι οι χαμηλές, σταθερές δόσεις ήταν πιο νευροτοξικές από μια μεμονωμένη υψηλή δόση και εξέφρασαν ανησυχίες ότι η «μαζική ανάπτυξη στρατηγικών που βασίζονται σε εμβόλια παγκοσμίως» απαιτεί επανεκτίμηση ασφάλειας του ανοσοενισχυτικού.

Η ανοσολογική ενεργοποίηση που πυροδοτεί τον αυτισμό μπορεί να συμβεί στη μήτρα ή μετά τη γέννηση ενός παιδιού, ενώ ο εγκέφαλός του αναπτύσσεται ακόμη.

Ερευνητές από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη που χρησιμοποίησαν αλουμίνιο για να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ σε ζωντανούς αρουραίους έδειξαν ότι το αλουμίνιο προκάλεσε τετραπλάσια αύξηση της IL-6 και επίσης αύξησε άλλες κυτοκίνες.

Ενώ οι ερευνητές μπορεί να αποδεχτούν ότι υπάρχει αποδιοργάνωση στον εγκέφαλο των ατόμων με αυτισμό, υπάρχει διαφωνία σχετικά με το αν αυτή η αποδιοργάνωση συμβαίνει στη μήτρα ή μετά τη γέννηση. Όσοι αρνούνται τη σχέση εμβολίου και αυτισμού, όπως ο Δρ Peter Hotez , αρνούνται ότι είναι δυνατή η μεταγεννητική αναδιοργάνωση του εγκεφάλου.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τους μεταγεννητικούς παράγοντες που προκαλούν αυτισμό είναι ισχυρά, έγραψε ο Handley, και παρέθεσε τα Vaccine Papers για να εξηγήσει ότι κάθε συμβάν ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού σε ένα ευαίσθητο παιδί καθιστά το ανοσοποιητικό σύστημα πιο ευαίσθητο και αντιδραστικό στα ανοσοποιητικά ερεθίσματα. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο στη μήτρα όσο και μεταγεννητικά, ενώ ο εγκέφαλος ενός παιδιού βρίσκεται σε βασικά αναπτυξιακά στάδια .

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποντίκια στα οποία έγινε ένεση IL-6 μετά τη γέννηση αργότερα εμφανίζουν μειωμένες γνωστικές ικανότητες. Και μελέτες περιπτώσεων μεταξύ παιδιών έχουν δείξει ότι ο αυτισμός εμφανίζεται μετά από μόλυνση και φλεγμονή του εγκεφάλου.

Η επαγόμενη ανοσο-ενεργοποίηση από το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β IL-6 σε επίμυες μετά τη γέννηση.

Ερευνητές στην Κίνα δοκίμασαν τις επιδράσεις της επαγόμενης από το εμβόλιο ανοσοενεργοποίησης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου σε αρουραίους. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, το οποίο είχε ένα ανοσοενισχυτικό αλουμινίου, αύξησε την IL-6 στον ιππόκαμπο. Είναι σημαντικό ότι τα αποτελέσματα δεν εμφανίστηκαν μέχρι την ηλικία των 8 εβδομάδων – όταν οι αρουραίοι είναι σχεδόν πλήρως ενήλικες. Οι περισσότερες μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων εξετάζουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Handley, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση της εμφάνισης της ψυχικής ασθένειας πολύ αργότερα στη ζωή μεταξύ των ανθρώπων και να υποστηρίξει την υπόθεση ότι τα εμβόλια συμβάλλουν στην αύξηση των ψυχικών ασθενειών στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια.

«Αυτή είναι βιολογική απόδειξη της σχέσης μεταξύ ενός εμβολίου —που χορηγείται σε ένα ζώο μεταγεννητικά— που προκαλεί ένα συμβάν ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη κυτοκίνης για τον αυτισμό, της IL-6. Μια επιστημονική πρωτιά», έγραψε ο Handley.

Αρκετές αναλύσεις βρήκαν υψηλά επίπεδα αλουμινίου στον εγκέφαλο ατόμων με αυτισμό.

Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, μελέτες όπως αυτή του Exley αργότερα αποκάλυψαν πολύ υψηλά επίπεδα αλουμινίου σε δείγματα εγκεφάλου από άτομα με αυτισμό. Αυτό το εύρημα ήταν το κλειδί για την κατανόηση μιας βασικής αιτίας φλεγμονής στον εγκέφαλο των ατόμων με αυτισμό, έγραψε ο Handley.

Η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη εξήγηση του ρόλου των εμβολίων που περιέχουν αλουμίνιο, της φλεγμονής και του ανοσοποιητικού συστήματος στον αυτισμό μπορεί να βρεθεί σε μια εργασία του 2022 στο περιοδικό Toxics.

Η μελέτη, από Γάλλους ερευνητές, έδειξε τις οδούς μέσω των οποίων ένα ευαίσθητο παιδί μπορεί να αποκτήσει αυτισμό όταν εκτεθεί σε πρόσθετα αλουμινίου.

Τι γίνεται με το τριπλό εμβόλιο MMR (ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς);

Σύμφωνα με τον Handley, τα ανοσοενισχυτικά αλουμινίου μπορεί επίσης να προκαλέσουν άλλες αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γαστρεντερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά με αυτισμό.

Επίσης, πολλές οικογένειες παιδιών με αυτισμό είδαν τα παιδιά τους να υποχωρούν μετά το εμβόλιο MMR, το οποίο δεν περιέχει ανοσοενισχυτικό αλουμινίου. Όπως έγραψε ο Handley:

«Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εξηγηθεί πλήρως γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι τα αποτελέσματα του MMR μπορεί να σχετίζονται με το γεγονός ότι είναι το πρώτο ζωντανό εμβόλιο που λαμβάνουν τα παιδιά, περίπου στην ηλικία των 12-18 μηνών, αφού έχουν ήδη κάνει πολλά εμβόλια που περιέχουν όντως ανοσοενισχυτικά αλουμινίου.

Ένα ανοσοποιητικό σύστημα με την παρουσία του πρόσθετου αλουμινίου ήδη να συνδέεται με γεγονότα ενεργοποίησης, μπορεί να ωθηθεί στα άκρα όταν συναντάται με τον ζωντανό ιό. Και μπορεί ακόμη και να ενεργοποιήσει το αλουμίνιο στο σώμα για να μετακινηθεί στον εγκέφαλο».

Ο Handley λυπήθηκε που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας συνεχίζουν να αρνούνται να μελετήσουν το θέμα:

«Αυτό που ίσχυε σε όλη τη διάρκεια της επιδημίας του αυτισμού παραμένει αληθινό και σήμερα: ένας συντριπτικός αριθμός δεκάδων χιλιάδων γονικών αναφορών για παλινδρόμηση των παιδιών τους στον αυτισμό μετά τον εμβολιασμό. Αυτοί οι γονείς παρατήρησαν τις αλλαγές στα παιδιά τους, αλλά δεν είχαν επιστημονική εξήγηση για το τι συνέβαινε.

Πολλά επιστημονικά στοιχεία έχουν πλέον παραχθεί για να συγκροτηθεί μια πιο αυστηρή θεωρία για το πώς τα εμβόλια και τα πρόσθετα αλουμινίου σε αυτά προκαλούν αυτισμό και άλλες ασθένειες.

«Ήρθε η ώρα για τα CDC, την FDA [Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ], το Autism Speaks και την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής να αντιμετωπίσουν τα βιολογικά στοιχεία που είναι μπροστά στα μάτια όλων μας», έγραψε ο Handley.

Brenda Baletti, Ph.D. είναι ανώτερη ρεπόρτερ του The Defender. Έγραψε και δίδαξε για τον καπιταλισμό και την πολιτική για 10 χρόνια στο πρόγραμμα συγγραφής στο Πανεπιστήμιο Duke. Είναι κάτοχος Ph.D. στην ανθρωπογεωγραφία από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill και μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Διέπραξαν απάτη οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διαδικασία Omnibus Autism;