Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ματαιώνονται όλες οι πρωινές πτήσεις, που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το εν λόγω αεροδρόμιο ή να προσγειωθούν σ’ αυτό, λόγω έκρηξης του ηφαιστείου της Αίτνας, καθώς στάχτες καλύπτουν τον εναέριο χώρο της περιοχής.

Wow. The new eruption that just began at #Etna is absolutely incredible. Clipped from the live stream below: https://t.co/ndErGAJjY7 pic.twitter.com/J18qPuov1v ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Alex Spahn 🌋🌪️☄️ (@spahn711) August 14, 2023

«Εξαιτίας μιας έκρηξης της Αίτνας (…) όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις ματαιώνονται μέχρι τις 13:00» (14:00 ώρα Ελλάδας), ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο μέσω της πλατφόρμας X, πρώην Twitter, ενώ ζητήθηκε από τους επιβάτες να απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία τους για περισσότερες πληροφορίες.

Mt. Etna eruption as seen from the International Space Station! (Credit: NASA) pic.twitter.com/O84oXfXes9 — World and Science (@WorldAndScience) August 8, 2023

Με ύψος 3.324 μέτρα, η Αίτνα είναι το πιο ψηλό ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει εκραγεί επανειλημμένα στη διάρκεια των 500.000 τελευταίων ετών.

Πέρυσι, περίπου 10 εκατ. επιβάτες πέρασαν από το διεθνές αεροδρόμιο της Κατάνιας, το οποίο εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας, ενός από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ιταλίας.

(Photo Credit: NASA)