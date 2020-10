Anadolu: Η Τουρκία ακυρώνει τη Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις την 28η Οκτωβρίου

Ακυρώνει η Τουρκία τη NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το τουρκικό Πρακτορείο Anadolu.

«Η Τουρκία ακυρώνει τη Navtex που εκδόθηκε για προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά στη Μεσόγειο, ως χειρονομία καλής θέλησης, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας», μετέδωσε το Πρακτορείο Anadolu το μεσημέρι της Δευτέρας.

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources