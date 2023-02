Άνιση μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες

Έχουν ήδη συμπληρωθεί 60 ώρες από τα εφιαλτικά χτυπήματα του Εγκέλαδου των 7,8 και 7,5 Ρίχτερ . Μία περιοχή 15 εκατομμυρίων κατοίκων έκτοτε ζει μία ανείπωτη τραγωδία.

Οι νεκροί θα είναι πολλοί. Τόσοι όσο το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να υπολογίσει σύμφωνα με τις υφιστάμενες στατιστικές. Ο λόγος είναι απλός. Οι επιστήμονες που έχουν φθάσει στο πεδίο ομολογούν πώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν αντικρύσει μία τέτοιου μεγέθους καταστροφή. Μία εικόνα χίλιες λέξεις.

Στην Αλεξανδρέτα όπου διερράγη η δομή του λιμανιού η θάλασσα έχει εισέλθει στην πόλη. Το κεντρικό νοσοκομείο έχει ισοπεδωθεί. Στην Αντιόχεια το 1/5 της πόλης έχει καταρρεύσει. Το υπόλοιπο είναι δομικά τόσο καταπονημένο που αποτελεί δυνητικό κίνδυνο. Ο διάδρομος του αεροδρομίου είναι πλέον ένα μεγάλο ρήγμα με πτυχώσεις. Κατά τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο Χατάι που είναι και το επίκεντρο του πρώτου σεισμού των 7,8 Ρίχτερ δηλώνει πώς η περιοχή θα χρειαστεί 20 χρόνια για να επανέλθει.

Όσο περνά η ώρα διασωθέντες και διασώστες, εθελοντές και κάτοικοι που προσπαθούν να επιβιώσουν στα ερείπια σε συνθήκες πολικού ψύχους, κυβερνητικοί υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες ,αντιλαμβάνονται πώς μόλις συμπληρωθούν 70 ώρες από τους δύο γιγαντιαίους σεισμούς ο απολογισμός θα είναι τραγικός και μάλιστα ως προς τα ιστορικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την σεισμογενή αυτή περιοχή. Οι νεκροί θα είναι τελικά πολλοί περισσότεροι από όσους έχουν υπολογίσει σε πρώτη φάση οι ειδικοί. Οι τραυματίες θα είναι επίσης δεκάδες χιλιάδες. Οι άστεγοι πιθανώς να ξεπερνούν το εκατομμύριο, ενδεχομένως και τα δύο εκατομμύρια.

Η κατάσταση είναι χειρότερη νοτιότερα. Στην Συρία. Σε μία εμπόλεμη ζώνη εντελώς καταπονημένη από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες που συνεχίζονται εδώ και μία δεκαετία. Χωρίς υποδομές, χωρίς μέσα, χωρίς κρατική μέριμνα, χωρίς δυνατότητα άμεσης επέμβασης των διεθνών ανθρωπιστικών δομών.

Το απόγευμα της Τετάρτης είχαν καταμετρηθεί πάνω από 11.500 νεκροί. Οι περισσότεροι στην Τουρκία. Όμως οι πραγματικές πληροφορίες που έρχονται από την Συρία είναι λίγες και καθόλου αξιόπιστες. Ενδεχομένως η κατάσταση να είναι πολύ πιο επιβαρυμένη στο Χαλέπι, την Χάμα το Ιντλίμπ ή την Λαττάκεια και την Ταρτούς.

Σε όλη την ζώνη της καταστροφής από την Μεσόγειο έως το Ντιγιαρμπακίρ , δραστηριοποιούνται 96000 διασώστες, Οι περισσότεροι εθελοντές βέβαια. Η ελληνική ΕΜΑΚ έφθασε πρώτη στην Αντιόχεια και έπιασε αμέσως δουλειά. Έχει ήδη ανασύρει 5 ζωντανούς από τα ερείπια. Δυστυχώς όμως έχει ανασύρει και 20 νεκρούς. Η αναλογία προκαλεί πόνο και θλίψη.

Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε ζωντανή την 20χρονη Αϊρίν

Εν τω μεταξύ , συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίστηκαν στην Τουρκική πόλη Χατάι, καθώς οι Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ κατάφεραν και απεγκλώβισαν μια 20χρονη κοπέλα με το όνομα Αϊρίν, η οποία εντοπίστηκε ζωντανή στα ερείπια του κτηρίου που είχε καταρρεύσει.

Οι Έλληνες πυροσβέστες άκουσαν τη φωνή της κοπέλας και ρίχτηκαν στον αγώνα προκειμένου να φτάσουν το συντομότερο κοντά της, και έτσι κατάφεραν να πλησιάσουν στο σημείο που ήταν παγιδευμένη.

Τα ερείπια του κτηρίου και το σώμα της νεκρής μητέρας της, που κείτονταν δίπλα της, είχαν εγκλωβίσει το πόδι της Αϊρίν και οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώθηκαν στο να απομακρύνουν τα χαλάσματα και να το απεγκλωβίσουν. Αρχικά, μάλιστα, η ίδια η 20χρονη είχε πει στους διασώστες να της κόψουν το πόδι για να την απελευθερώσουν.

Τις προσπάθειες διέκοψε ένας ισχυρός μετασεισμός, που ανάγκασε την ομάδα να βγει για λίγο από τα χαλάσματα, με εντολή των υπευθύνων τής ομάδας, για να μην κινδυνεύσει και η δική τους η ζωή.

Πτώματα στοιβαγμένα σε γήπεδα και πάρκινγκ παραμένουν για αναγνώριση

Οι σοροί των νεκρών συγκεντρώνονται σε στάδια και παρκινγκ για να αναγνωριστούν. Οι ειδικοί σάκοι δεν επαρκούν. Σκεπάζουν τους νεκρούς με κουβέρτες και μουσαμάδες. Μέσα στη νύκτα χιλιάδες πολίτες περνούν ανάμεσα από τα ακίνητα σώματα ψάχνοντας να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι σινεμά. Είναι η πραγματικότητα.

Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν λειτουργούν. Νερό, ρεύμα και γκάζι. Το οδικό δίκτυο είναι έχει πληγεί σε διάφορα σημεία με τις υποδομές να έχουν καταστραφεί από τις κατολισθήσεις και τα οδοστρώματα να έχουν σχιστεί καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία οχημάτων. Οι γιατροί δουλεύουν με ότι μπορούν να βρούν. Λείπουν βασικά είδη. Οροί, αντιβιοτικά αναλγητικά. Οι νοσοκομειακές δομές έχουν και αυτές πληγεί όπως όλες οι άλλες κατασκευές.

Ο Οργανισμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Τουρκίας έχει ήδη αρχίσει να στήνει σκηνές σε γήπεδα και ελεύθερους χώρους. Χιλιάδες σκηνές. Θα χρειαστούν ακόμη περισσότερες χιλιάδες σκηνές και ειδικά κοντέινερ καθώς και χημικές τουαλέτες αλλά και χειρουργεία εκστρατείας. Τα στρατόπεδα σεισμοπλήκτων θα είναι και η πρώτη προτεραιότητα των αρχών αλλά και της εξωτερικής βοήθειας που αρχίζει να καταφθάνει.

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Ερτνογάν και η κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι επικρίσεις στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του φονικού σεισμού, με την αντιπολίτευση αλλά και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να κατηγορούν την κυβέρνηση για αργή και ανεπαρκή αντίδραση στην τραγωδία.

Το αίσθημα της οργής φάνηκε ακόμη πιο έντονα όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε τρεις μήνες θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση των εκλογών, πραγματοποίησε επίσκεψη στις περιοχές που έπληξε ο σεισμός και παραδέχθηκε την ύπαρξη ορισμένων προβλημάτων σε ό,τι αφορά την αρχική αντίδραση της κυβέρνησης.

Οι σεισμοί της Δευτέρας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία.

«Πού είναι το κράτος; Πού ήταν δύο μέρες τώρα; Τους παρακάλαμε. Αφήστε εμάς να το κάνουμε, μπορούμε να τους βγάλουμε [τους εγκλωβισμένους]», είπε η Σαμπία Αλινάκ από τη Μαλάτια, κοντά στα σκεπασμένα από χιόνι συντρίμμια ενός κτιρίου, όπου έχουν παγιδευτεί συγγενείς της.

Από την αρχή, πολλοί Τούρκοι είχαν εκφράσει παράπονα για την έλλειψη εξοπλισμού και υποστήριξης καθώς περίμεναν αβοήθητοι κοντά στα γκρεμισμένα κτίρια, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση ή τα εργαλεία για να διασώσουν τους εγκλωβισμένους – ακόμα και όταν άκουγαν τις κραυγές τους για βοήθεια.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι αυτή η καταστροφή σημαίνει πως είναι καιρός για ενότητα και όχι για επικρίσεις. Την Τετάρτη, ωστόσο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές καθώς και ότι αποδυνάμωσε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

«Αρνούμαι να αντιμετωπίσω όσα συμβαίνουν ως κάτι που υπερβαίνει την πολιτική και να ευθυγραμμιστώ με το κυβερνών κόμμα. Αυτή η κατάρρευση είναι το ίδιο το αποτέλεσμα μιας συστηματικά κερδοσκοπικής πολιτικής», δήλωσε.

«Εάν υπάρχει κάποιος που να είναι υπέυθυνος για αυτή την κατάσταση, αυτός είναι ο Ερντογάν. Είναι το κυβερνών κόμμα που άφησε απροετοίμαστη τη χώρα απέναντι στους σεισμούς εδώ και 20 χρόνια».

Οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν σε κάποιες από τις περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, λόγω των κατεστραμμένων δρόμων, της κακοκαιρίας καθώς και της έλλειψης πόρων και αποτελεσματικού εξοπλισμού, ενώ ορισμένες τοποθεσίες έχουν ξεμείνει από καύσιμα και ηλεκτρισμό.

Ο Νασού Μαχρούκι, ιδρυτής μιας ομάδας έρευνας και διάσωσης που ανέλαβε δράση και στον σεισμό του 1999, δήλωσε ότι ο στρατός δεν απάντησε αρκετά γρήγορα διότι η κυβέρνηση Ερντογάν κατήργησε ένα πρωτόκολλο που του επέτρεπε να παρέμβει χωρίς να έχει λάβει κάποια σχετική εντολή.

«Όταν αυτό ακυρώθηκε, καταργήθηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών», δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο Reuters.

«Από τα πρώτα δευτερόλεπτα [μετά τον σεισμό του 1999], οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν δράση και βρέθηκαν στο σημείο [της καταστροφής] εντός λίγων ωρών», τόνισε, υπογραμμίζοντας την αντίθεση με όσα ίσχυσαν στην περίπτωση του σεισμού της Δευτέρας, καθώς ο στρατός έπρεπε να περιμένει για οδηγίες προτού κινητοποιηθεί.

«Τώρα φαίνεται πως η ευθύνη είναι της AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών) αλλά δεν είναι προετοιμασμένη για μια καταστροφή τόσο γιγαντιαίων διαστάσεων», πρόσθεσε ο Μαχρούκι.

Η οργή ξεχειλίζει στο διαδίκτυο

Όσα δεν μπορούν τα χείλη να εκφράσουν και όσα δεν λένε τα βλέμματα , γράφονται στα social media. Χιλιάδες οι καταγγελίες. Οι πολίτες δείχνουν με το δάκτυλο τους υπεύθυνους κατασκευαστές και τους εγκληματίες εργολάβους που έκτιζαν πολυκατοικίες σε μία νύκτα. Η περίφημη σπείρα των «κουμπάρων» δηλαδή των παρασίτων της εξουσίας . Το καθεστώς Ερντογάν ήδη κάνει λόγο «για προβοκατόρικη παραπληροφόρηση» και επιχειρεί να «ρίξει» το Twitter. Η αστυνομία έχει συλλάβει δεκάδες πολίτες που προβεί σε αναρτήσεις ασκώντας κριτική με την κατηγορία ότι προσβάλουν τον πρόεδρο.

Εκτός από τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που παρατήρησαν την αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή και η υπηρεσία netblocks.org που καταγράφει τις διακοπές στην παροχή Internet επισήμανε ότι η πρόσβαση στο Twitter ήταν περιορισμένη «σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Τουρκία» και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει «εκτεταμένο ιστορικό περιορισμών στα social media κατά την διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια».

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2