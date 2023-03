Εδιμβούργο: Σκάφος του συνιδρυτή της Microsoft Πολ Άλεν πήρε κλίση – Πληροφορίες για τραυματίες και αγνοούμενους

Συναγερμός σήμανε στο Λιθ της Σκωτίας κοντά στο Εδιμβούργο, μετά από ανατρoπή ερευνητικού σκάφους μήκους 250 ποδών, το οποίο ανήκει στον δισεκατομμυριούχο της Microsoft, Πολ Άλεν.

Το σκάφος RV Petrel, φέρεται να πήρε κλίση 45 μοιρών λόγω ισχυρών ανέμων και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ δύο από τα μέλη του πληρώματός του αγνοούνται και τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν.

Πέντε ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδικές ομάδες περίθαλψης έφθασαν επί τόπου.

Here’s the scene at Imperial Dock in Leith, where a ship has toppled over in a dry dock this morning.



It’s understood there have been multiple injuries. pic.twitter.com/lCenHw9eXg