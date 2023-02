Άγνωστο αντικείμενο καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αλάσκα

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε σήμερα «ένα ιπτάμενο αντικείμενο» που εντοπίστηκε να πετάει σε ύψος 40.000 ποδών πάνω από την Αλάσκα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση και το είδος αυτού του αντικειμένου.

NSC Coordinator John Kirby said a "high-altitude object" was shot down by the U.S. military near Alaska on Friday. The object reportedly posed a "reasonable threat to civilian flight." pic.twitter.com/vjX745g67H

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι είπε ότι η κατάρριψη έγινε κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν επειδή θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο αυτό συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby on object shot down today: "We're calling this an object because that's the best description we have right now...We do not know who owns it...It was much much smaller than the spy balloon that we took down last Saturday." pic.twitter.com/d94UlFmH9n