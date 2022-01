ΗΠΑ: Πυροβόλησαν την 4χρονη ανιψιά του Τζορτζ Φλόιντ ενώ κοιμόταν

Η 4χρονη ανιψιά του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2020 από αστυνομικό, έγινε στόχος αγνώστων το Σάββατο της 1ης Ιανουαρίου, ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές, η μικρή Αριάνα πυροβολήθηκε στο σώμα και πλέον, όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών του Χιούστον, είναι σε σταθερή κατάσταση, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι σφαίρες, όπως μετέδωσε το ABC 13 Houston, τρύπησαν τον πνεύμονα και το συκώτι της, ενώ έσπασαν και τρία πλευρά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:00 (τοπική ώρα) και στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Χιούστον, εκτός από το 4χρονο παιδάκι, βρίσκονταν άλλα πέντε άτομα.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.



On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase