Υψώθηκε η σημαία της Ουκρανίας στη Χερσώνα

Mια μεγάλη ουκρανική σημαία υψώθηκε στο κέντρο της Χερσώνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ρωσικές αναφορές κάνουν λόγο για είσοδο των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας στην πόλη.

Η υποχώρηση της Ρωσίας γίνεται με χαοτικό τρόπο εν μέσω αναφορών ότι εγκαταλείπονται οι τραυματίες στρατιώτες, ότι οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν τα ρωσικά στρατεύματα που διασχίζουν τον Δνείπερο και ότι οι στρατιώτες που υποχωρούν διατάζονται να διαφύγουν με όποιον τρόπο μπορούν. Υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 Ρώσοι στρατιώτες είχαν σταθμεύσει στη δυτική πλευρά του Δνείπερου μέσα και γύρω από την Χερσώνα.

First images of Ukrainian flags raised in the centre of Kherson. According to local telegram channels, this is the work of the partisans pic.twitter.com/cCOYUBMw9N — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 11, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός είχαν μεταφερθεί στην ανατολική όχθη του Δνείπερου. Το υπουργείο ανέφερε ότι η απόσυρση είχε ολοκληρωθεί το πρωί της Παρασκευής στις 05:00 ώρα Μόσχας (04:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν υπάρχει ούτε ίχνος από στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιώτης που να έχει μείνει στη δυτική πλευρά του ποταμού, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της περιοχής, τη Χερσώνα, και δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση

Citizens in Kherson tearing down the last Russian flags and posters.



That’s it. Russia is no more in Kherson. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/fFm6qQwKqF — (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2022

Ένας Ρώσος στρατιώτης που ανάρτησε στο Twitter μια περιγραφή της υποχώρησης έκανε λόγο για μονάδα που πέταξε τις στολές της και κατηγόρησε εκείνους στη Ρωσία που εκλογίκευσαν την υποχώρηση: «Γεια σε όλους, παιδιά, είμαι ζωντανός», λέει ο στρατιώτης, «τι μπορώ να πω; Όλα όσα είπα έχουν γίνει. Όσοι προσπαθούν να βρουν δικαιολογία για αυτό, συγκρίνοντάς το με το Μποροντίνο (την αιματηρή μάχη κατά την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία) ή οτιδήποτε άλλο μπορούν, μπορείτε να τους πείτε να γ@@@@@@ν. Αυτοί που πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά μετά, πείτε τους να πάνε να γ@@@@@ν. Σκάβουν οχυρώσεις στην Κριμαία και σε μια μονάδα, την οποία δεν θα κατονομάσω, η τελευταία εντολή ήταν να βάλουν πολιτικά ρούχα και να εξαφανιστούν».