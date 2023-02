Περού: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 20 αγνοούμενοι λόγω κατολισθήσεων

Οι κατολισθήσεις που σάρωσαν έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις το κεντρικό και νότιο Περού στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους 27, ενώ 20 αγνοούνται ακόμη, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή από το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αλλεπάλληλων κατολισθήσεων, που άρχισαν την Κυριακή, έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Τα 17 από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων το απόγευμα της Κυριακής στην περιφέρεια Μαριάνο Βαλκάρσελ, στην επαρχία Καμανά, δυτικά από την πόλη Αρεκίπα και περίπου 840 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

🇵🇪💥⚰️⛈ — Deaths caused by landslides in the region of #Arequipa, in southern #Peru, increased to 22, with 27 injured and another 20 missing, the National Institute of Civil Defense.



More than 7,000 people were affected, in addition to the dead, wounded and missing.